Rallin MM-tittelin ratkaisevan Sardinian osakilpailun testierikoiskokeen tuloksista ei voi vetää suuria johtopäätöksiä, sillä ilmassa leijunut tomu häiritsi muun muassa Sami Pajarin menoa.
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Pajari jäi avausvedollaan peräti seitsemän sekuntia MM-sarjan johtajasta, Toyota-tiimikaveristaan Elfyn Evansista.
Suomalaiskuski joutui hidastamaan menoaan soratiellä, kun ilmassa leijui Evansin auton nostamaa tomua (video yllä).
– Ilmassa oli paljon tomua. Toivottavasti tilanne ei ole yhtä paha kilpailussa, sillä tuolloin meillä ei ole mitään mahdollisuuksia, Pajari kommentoi maalissa.
– Rallista tulee todella jännittävä. Teemme täällä parhaamme, sillä meillä on vielä mahdollisuuksia (mestaruuteen). Yritämme heittää haasteen (Evansille), Pajari jatkoi.
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Testierikoiskoe keskeytyi yli puoleksi tunniksi reitillä ilmenneen turvallisuusongelman takia. Ensivetojen nopein oli Toyotan , kymmenen sekuntia Pajarin edellä.