Rallin MM-tittelin ratkaisevan Sardinian osakilpailun testierikoiskokeen tuloksista ei voi vetää suuria johtopäätöksiä, sillä ilmassa leijunut tomu häiritsi muun muassa Sami Pajarin menoa.

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Pajari jäi avausvedollaan peräti seitsemän sekuntia MM-sarjan johtajasta, Toyota-tiimikaveristaan Elfyn Evansista.

Suomalaiskuski joutui hidastamaan menoaan soratiellä, kun ilmassa leijui Evansin auton nostamaa tomua (video yllä).

– Ilmassa oli paljon tomua. Toivottavasti tilanne ei ole yhtä paha kilpailussa, sillä tuolloin meillä ei ole mitään mahdollisuuksia, Pajari kommentoi maalissa.

– Rallista tulee todella jännittävä. Teemme täällä parhaamme, sillä meillä on vielä mahdollisuuksia (mestaruuteen). Yritämme heittää haasteen (Evansille), Pajari jatkoi.

Testierikoiskoe keskeytyi yli puoleksi tunniksi reitillä ilmenneen turvallisuusongelman takia. Ensivetojen nopein oli Toyotan , kymmenen sekuntia Pajarin edellä.