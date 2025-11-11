TTK-kisasta pudonnut radiojuontaja Minna Kuukka myös ansioitunut ruoanlaittaja. Nappaa Kuukan korppujauhovinkki!
Radiojuontaja Minna Kuukka ja tähtiopettaja Mikko Ahti jättivät Tanssii Tähtien Kanssa -parketit taakseen sunnuntaina 9. marraskuuta pudottuaan kisasta.
Kuukka kertoi tiistaina 11. marraskuuta Huomenta Suomessa tuntevansa pudotuksesta sekä haikeutta, mutta toisaalta myös helpotusta.
Vaikka Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman voittoa ei Kuukalle tällä kertaa irronnutkaan, radiojuontaja on aiemmin ansioitunut televisiossa muissa merkeissä. Minna Kuukka nimittäin kruunattiin keväällä 2021 MTV3:n MasterChef Vip -kokkausohjelman voittajaksi. Amatöörikokki siivitti tiensä voittoon tasaisen vahvoilla suorituksilla.