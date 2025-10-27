Erilaiset huippukokkien yhteistyöt elintarvikeyritysten kanssa ovat jo tuttu ilmiö, mutta nyt Lidl ja Henri Alén ovat lyöneet hynttyyt yhteen täysin uudella tavalla.

Kauppaketju Lidl ja huippukokki Henri Alén avaavat marraskuun lopussa viiden päivän ajaksi pop up -ravintolan. Helsinkiläisen huippuravintola Finnjävelin tiloihin avautuu Lidlerie-ravintola, jossa tarjoillaan ruokaa pelkästään Lidlin valikoimissa olevista tuotteista valmistettuna.

Henri Alénin mukaan idea ravintolayhteistyötempaukseen tuli Lidliltä.

– Ideana on se, että annokset hinnoitellaan raaka-ainehintojen mukaan. Hyvän ravintolaillallisen ei tarvitse olla megakallis huippuluokan juttu, Alén summaa MTV Uutisille.

Illallismenu raaka-aineiden hinnalla

Pop up -ravintolassa on sekä lounas- että illalliskattaukset. Neljän ruokalajin illallinen maksaa halvimmillaan hieman alle 13 euroa.

Menuvaihtoehdoissa on pohjoismaisia makuja, Italian ja Ranskan herkkuja sekä puhtaasti vegeä. Alén kertoo aloittaneensa menun suunnittelun samaan tapaan kuin minkä tahansa muunkin ravintolaillallisen.