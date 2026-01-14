Supon mukaan tietoja pyritään saamaan muun muassa henkilötiedustelulla. Painostuskeinona hyödynnetään kotimaassa olevia sukulaisia.
Iran vakoilee omia kansalaisiaan Suomessa, kertoo Suomen turvallisuus- ja tiedustelupalvelu suojelupoliisi (supo) MTV Uutisille.
– Iranin toiminnan kohteena ovat usein henkilöt, jotka kuuluvat poliittiseen oppositioon tai muuhun vallanpitäjien uhkaksi katsomaan ryhmään, suojelupoliisin viestintä kommentoi MTV:lle sähköpostitse.
Suojelupoliisi kuvailee itsevaltaisten maiden tyypillisesti tekevän pakolaisvakoilua. Tietoja pyritään saamaan muun muassa henkilötiedustelulla eli vakoilulla.
– Pakolaisvakoilulle on tyypillistä, että vakoilun kohteen lähtömaassa oleskelevia sukulaisia hyödynnetään painostuskeinona, supo kertoo.
Tämäntyyppisen toiminnan tavoite on supon mukaan "itsevaltaisten hallintojen vastaisten äänten vaimentaminen".
Iranin tilanteella voi olla "heijastusvaikutuksia" Suomeen
Suojelupoliisin mukaan Iranin kansannousu on näkynyt täällä asti.
– Tilanne on näkynyt Suomessa jo mielenosoituksina sekä esimerkiksi vandalismina tällä viikolla Iranin suurlähetystön luona, suojelupoliisin viestintä toteaa.
Suomessa on järjestetty useita mielenosoituksia, joissa on tuettu Iranin mielenosoituksia, joita voi Helsingin yliopiston Lähi-idän professorin Hannu Juusolan mukaan kuvailla kansannousuksi.
Iranin mielenosoittajat vaativat teokraattisen vallan vaihtamista. Keskushallinto on vastannut mielenosoituksiin väkivallalla. Arviot kuolleista vaihtelevat yli kahdesta tuhannesta jopa 20 000 ihmiseen.
Lue myös: Tappaako Trump ajatollah Ali Khameinin, Risto E. J. Penttilä?
Suojelupoliisin mukaan Iranin kansannousulla voi olla "jollain aikavälillä heijastusvaikutuksia" Suomeen ja muuhun Eurooppaan. Suojelupoliisi kertoo seuraavansa tilanteen kehittymistä.
Iranin muodostama turvallisuusuhka on lisääntynyt Pohjoismaissa, vaikka maan toiminnan pääpaino on suojelupoliisin mukaan tällä hetkellä Lähi-idässä.
– Euroopassa on paljastunut useita Iranin valtiollisiin toimijoihin yhdistettyjä iskuhankkeita viime vuosina, supo kertoo.
Lähi-idän tilanteen heijastevaikutukset on huomioitu suojelupoliisin terrorismin uhka-arviossa. Terrorismin uhka Suomessa on tällä hetkellä tasolla 3, mikä tarkoittaa kohonnutta uhkaa.
Laajemmin Iranin kansannoususta voi lukea alla olevista artikkeleista:
Iranin tilanteesta syvä huoli Suomessa – "Erityisesti naiset ja tytöt kamppailevat"
Professori: Iranin johto heikompi kuin koskaan – "Lopun alku"
Pysäyttävä video leviää Iranin kansannousun uhreista
1:13Ali Jahangiri: Iranilaiset eivät halua islamilaista valtiota.