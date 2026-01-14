Ajatollahin tappaminen olisi "suuri uhkapeli", asiantuntija sanoo.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä pitää "aivan selvänä", että Yhdysvallat tulee jollain tavalla puuttumaan Iranin mielenosoituksiin.

Presidentti Donald Trumpin työpöydällä vaihtoehtoehtoina ovat ainakin sotilaalliset toimet, kyberiskut ja talouspakotteet, yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal kertoo.

– Jos ratkaisu on sotilaallinen isku, on se näyttävä ja hyvin tiukasti rajattu. Osoitetaan sotilaallista voimaa, mutta ei muuteta itse tilannetta, Penttilä arvioi Huomenta Suomessa.

Yhdysvaltojen massiivinen sotilaallinen hyökkäys Iraniin on epätodennäköinen, Penttilä katsoo.

– Silloin voisi mennä koko maa ja alue kaaokseen. Irak on se mörkö, eikä Yhdysvallat halua päästää Irania kaaokseen, Penttilä sanoo.

Entä uskonnollinen johtaja?

Kansainvälisen politiikan asiantuntija ja erityisesti Yhdysvaltoja tunteva Penttilä ei pidä todennäköisenä, että Trump määräisi Iranin ylimmän johtajan ajatollah Ali Khamenein tapettavaksi.

– Se olisi suuri uhkapeli. Jos ajatollah tapettaisiin, pitäisi tietää, että Iranin nykyisessä hallinnossa on henkilöitä, jotka hyväksyisivät tämän, Penttilä arvioi.

Näin valta Iranissa voisi periaatteessa vaihtua suhteellisen sujuvasti ilman esimerkiksi valtavaa sisällissodan riskiä.

Salamurhaspekulaatioiden taustalla vaikuttaa se, että Yhdysvallat sieppasi Venezuelan presidentti Nicolas Maduron tammikuun alussa.

Lue myös:

Israelin puolustusministeri Israel Katzin mukaan maa halusi tappaa Khamenein 12 päivän sodan aikana viime vuoden kesäkuussa.

Iranin mielenosoittajat eivät vaadi pelkästään ylimmän johtajan eli ajatollahin vaihtoa, vaan koko nykyisen teokraattisen hallinnon kaatamista.

Mielenosoitusten taustalla on iranilaisten romahtanut elintaso, sanoo Helsingin yliopiston Lähi-idän professori Hannu Juusola.

Arviot Iranin mielenosoituksissa kuolleiden määristä heittelevät valtavasti.

Yhdysvaltalaismedia CBS:n lähteiden mukaan ruumiita voi olla jopa 20 000, kun taas Ihmisoikeusjärjestö HRANA:n mukaan kuolleita on ainakin 2 400.

2:43 Presidentti Donald Trump lupasi apua iranilaisille.