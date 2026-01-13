Noin 90 miljoonan asukkaan Iran on ollut torstaista saakka liki täydellisessä viestintäpimennossa.

Iranin hallinto katkaisi viestiyhteydet ulkomaailmaan tukahduttaakseen hallituksen vastaiset mielenosoitukset.

Suomeen vuonna 2006 kiintiöpakolaisena perheensä kanssa muuttanut Maryam Fathollahi kertoo MTV Uutisten haastattelussa, että läheisiin Iranissa ei ole torstain jälkeen saatu lainkaan yhteyttä, ei soittamalla tai viestein.

– Tällä hetkellä ei millään tavalla olla yhteydessä perheeseen tai läheisiin, Fathollahi kertoo.

– Kaikki keinot on kokeiltu, mutta heihin ei ole saatu yhteyttä.

Fathollahi kertoo tilanteen olevan todella haastava.

– Mietimme koko ajan miten siellä voidaan ja kauanko se kestää Iranin kansalle.

Huoli läheisistä ja maan kohtalosta on suuri. Fathollahi kertoo, että arkisiin asioihin ja työssäkäyntiin on vaikea keskittyä.

Mielenosoitukset saivat alkunsa elinkustannuskriisistä ja inflaatiosta. Iranin valuutan kurssi on romahtanut ja vuotuinen inflaatio nousi joulukuussa 42,2 prosenttiin.

Mielenosoitukset ovat muuttuneet liikkeeksi, joka vastustaa vuoden 1979 vallankumouksen jälkeen valtaan noussutta teokraattista hallintoa.

– Tilanne on todella haastava, koska se on jatkunut 47 vuotta. Ihmiset ovat taistelleet jatkuvasti omien perusoikeuksien puolesta, hän kertoo.

– Erityisesti naiset ja tytöt kamppailevat perusoikeuksiensa puolesta.

Fathollahi kertoo, että Iran on monimuotoinen maa, eikä osa kansasta ole järin uskonnollista.

– Suurin osa Iranin kansalaisista ei usko mihinkään tällä hetkellä.

Iranin hallinto on pyrkinyt tukahduttamaan noin kaksi viikkoa sitten puhjenneita mielenosoituksia väkivalloin ja esimerkiksi videot täyttyneistä ruumishuoneista on levinnyt laajalle.

Fathollahin mukaan kadulle tuodut ruumiit ovat hallinnon keino pelotella ihmisiä, jotta he jättäisivät mielenosoitukset väliin.

Suomen Teheranin-suurlähetystön mukaan riski ulkomaalaisten mielivaltaisiin pidätyksiin Iranissa on noussut. Suurlähetystö kehottaa tänään päivitetyssä tiedotteessaan välttämään mielenosoituksia ja suuria väkijoukkoja. Tilanteet voivat suurlähetystön mukaan muuttua nopeasti väkivaltaisiksi.

Fathollahin mukaan tämänhetkisestä tilanteesta vaikeamman tekee se, että hallinto pyrkii rajoittamaan

– Nyt tilanne on tiukentunut. Esimerkiksi vuonna 2022 viestiliikennettä ei kontrolloitu näin ankarasti, eikä näin pitkäksi aikaa.