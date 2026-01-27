Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb vierailevat Vantaalla tiistaina 3. helmikuuta.

Ensi viikolla Alexander Stubb puolisoineen viettää päivän Vantaalla tutustumassa muun muassa Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun päätoimipisteen. Siellä presidenttipari tutustuu kansainväliseen avustustoimintaan ja verivalmisteiden tuotantoon, tiedottaa presidentin kanslia.

Lisäksi Stubbien ohjelmassa on vierailu Lehtikuusen koululla ja Ammattiopisto Variassa, missä presidenttipari pääsee tutustumaan erityisesti lentokoneasennuksen ja logistiikan koulutuksiin..

Stubbit tutustuvat päivän lopuksi droonien tunnistusjärjestelmään ja ilmatilan turvallisuusratkaisuihin Sensofusion-yrityksen toimitiloissa.