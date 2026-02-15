Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) on vierailulla Irakissa.

Rantanen tapaa matkallaan maan pääministeri Mohammed Shia al-Sudanin, sisäministeri Abdul Amir al-Shammarin sekä muuta maan valtiojohtoa, kertoo sisäministeriö tiedotteessaan.

Vierailun tarkoituksena on vahvistaa maiden kahdenvälisiä suhteita ja edistää yhteistyötä palauttamiskysymyksissä.

– Arvostamme sujuvaa ja yhä kehittyvää paluuyhteistyötä sekä Irakin tukea Suomen kohtaaman laittoman maahantulon ilmiön torjunnassa. On tärkeää, että turvapaikka- ja oleskelulupajärjestelmämme toimii ja että kielteisen päätöksen saaneet henkilöt saadaan palautettua takaisin kotimaahansa, Rantanen sanoo tiedotteessa.

Rantanen tapaa matkallaan myös Nato Mission Iraq -operaation siviilijohtoa sekä siinä ja EU:n siviilikriisinhallintaoperaatiossa työskenteleviä suomalaisia.