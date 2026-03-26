Ukrainan rauhanneuvottelut saattavat olla umpikujassa, sanoo Stubb.

Presidentti Alexander Stubb toteaa norjalaiselle Verdens Gang (VG) -sanomalehdelle, että pelkää Ukrainan rauhanneuvotteluiden Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä olevan umpikujassa ja ohi.

Stubbilla on kaksi arviota, mistä se voi johtua.

– Iranin sota, joka vie paljon huomiota Ukrainan sodasta. Neuvottelut voivat myös pysähtyä, koska ne ovat saavuttaneet tiensä pään, Stubb kertoo VG:lle.

Kreml totesi viikko sitten neuvotteluiden olevan tauolla. Kolmen maan välisiä neuvotteluita on käyty viimeksi helmikuussa ennen kuin Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Iranissa.

Yhdysvallat ja Ukraina kävivät kahdenkeskisiä neuvotteluita viime lauantaina Floridassa, kertoo Reuters. Yhdysvallat informoi Venäjää tapaamisen annista. Tapaamisen sisällöstä ei ole juurikaan kerrottu julkisuuteen.

– Mielestäni yhdysvaltalaiset ovat tehneet kaiken voitavansa. Suurin osa riippuu nyt yhdestä asiasta: Donbassista ja sen alueista. Suuri ongelma tässä on se, etten usko Venäjän haluavan rauhaa, Stubb sanoo.

JEF-maiden johtajat kokoontuvat tänään Helsingissä. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi osallistuu kokoukseen etäyhteydellä.

