Presidentti Alexander Stubb on parhaillaan virallisella vierailulla Lähi-idässä.

Presidentti Alexander Stubb toivoo, että Yhdysvallat ja Iran saavat huomenna sovun aikaiseksi Pakistanissa jatkuvissa neuvotteluissa. Yhdysvallat on ilmoittanut, että sen edustajat osallistuvat neuvotteluiden seuraavaan kierrokseen, mutta Iran ei ole vahvistanut osallistumistaan.

Presidentti Alexander Stubb on parhaillaan virallisella vierailulla Lähi-idässä. Sunnuntaina Jordaniassa Stubb tapasi kuningas Abdullah II:n.

Keskustelujen pääpaino on ollut Iranin sodan vaikutuksissa ja rauhanvälityksessä taistelujen lopettamiseksi.

Vierailun ajankohta on herkkä, sillä Iranin ja Yhdysvaltain tulitaukonäkymät ja neuvottelut sotaisuuksien ratkaisemisesta rauhanomaisesti heittelehtivät. Iran ja Hormuzinsalmi ovat olleet tänään valtiojohtajien pöydällä.

– Edelliset neuvotteluthan kestivät 21 tuntia ja ymmärtääkseni ne olivat aika lähellä ratkaisua. Katsotaan, miten monta tuntia tämä seuraava kierros sitten vaatii ja ketä niissä neuvotteluissa on mukana, Stubb kuvaili MTV Uutisille Ammanissa.

Hän toivoo, että tulitauko Yhdysvaltojen ja Iranin välillä pitää.

– Toivottavasti jonkun näköinen diili saadaan aikaiseksi, mutta tänään sunnuntaina on liian aikaista tietää, että onnistutaanko siinä, Stubb sanoi.

Jordaniassa miljoonia pakolaisia

Päivän aikana presidentti kävi myös pakolaisia tukevassa toimintakeskuksessa.

Naapurimaiden kriisien vuoksi Jordaniassa on miljoonia pakolaisia, niin palestiinalaisia kuin Syyrian ja Libanonin kansalaisia.

Paikallisella yliopistolla Stubb luennoi ja keskusteli kriisi- ja muutostilassa pyörivästä maailmanjärjestyksestä.

Virallinen vierailu Jordaniassa kestää vielä huomisen maanantain, minkä jälkeen matka jatkuu Egyptiin.