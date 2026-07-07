Kansainvälinen olympiakomitea on kumonnut Venäjän olympiakomitean jäsenyyden keskeyttämisen väliaikaisesti.

Päätöksen myötä kv-urheiluliitoille annetut suositukset venäläisten urheilijoiden sulkemisesta eivät ole enää voimassa.

KOK kertoo päättävänsä Venäjän lipun, kansallislaulun, värien ja muiden tunnusten sallimisesta myöhemmin.

Ehdollinen päätös koskee heti seuraavia olympialaisia, eli vuoden 2028 Los Angelesin kesäkisoja. Jo toukokuussa KOK ilmoitti, ettei se suosittele enää valkovenäläisten urheilijoiden sulkemista.

KOK kertoo tämän päätöksen ohessa kuitenkin osoittavansa solidaarisuuttaan Ukrainaa kohtaan.

KOK ei edelleenkään järjestä tapahtumia Venäjällä tai kutsu maan hallintoa järjestämiinsä tapahtumiin.

Venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat on pidetty pääosin kansainvälisen urheilun ulkopuolella sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi talvella 2022 Ukrainaan. Yksilöurheilijoita on otettu hiljalleen mukaan neutraalein värein. Tuore päätös mahdollistaa siis myös joukkuelajit.

Sota Ukrainassa jatkuu edelleen.