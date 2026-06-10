Ukrainan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Oleksandr Merezhko haluaa Stubbin tulitaukoneuvotteluihin. MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen tapasi hänet Kiovassa.

Ukrainan parlamentissa on kannatusta presidentti Alexander Stubbin nimeämiseksi Euroopan edustajaksi tulitaukoneuvotteluihin Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseksi.

Ukraina on joutunut viime kuukausina pyytelemään anteeksi Suomeenkin lentäneitä droonejaan.

Ukrainan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Oleksandr Merezhko sanoo, että harhadroonit ovat Venäjän suunnitelmallista toimintaa, eikä hän ihmettelisi, jos Venäjä itse alkaisi lähettää lennokkeja länteen ja väittäisi niitä ukrainalaisiksi.

– Tämä on ollut odotettavissa, koska (Vladimir) Putin ja Venäjä ovat epätoivoisia. He ymmärtävät, etteivät he voita sotaa, vaan he lopulta häviävät sen. Heidän täytyy jotenkin yrittää perustella omia tekojaan, Merezhko sanoo.

Suomeen harhautuneita drooneja Ukrainan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja pitää suoraan Venäjän provokaationa.

– Tehokkain tapa on käyttää erilaisia provokaatioita ja siihen sisältyvät tietenkin droonit. Meidän pitää olla siihen valmiita, ja me olemmekin. Lännen yhteiskunnat eivät kuitenkaan aina ole valmistautuneita tällaisiin provokaatioihin. Siksi länsimaiden kansojen pitäisi olla hyvin valppaita Venäjän suhteen. Jokainen droonitapaus on syytä tutkia perusteellisesti, hän jatkaa.

Viidettä vuotta venäläiseen tykinpiippuun tuijottava Ukraina pyrkii isolla teholla tulitaukoon.