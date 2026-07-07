Argentiina on kovassa paikassa MM-neljännesvälierässä. Egypti pamautti shokkijohtoon, hetkeä myöhemmin Lionel Messi mokasi rankkarin – taas.

Hallitseva maailmanmestari on iso ennakkosuosikki etenemään kahdeksan joukkoon, mutta ottelun puolivälin tuntumissa ennakkoasetelmat on heitetty roskiin.

Egypti siirtyi Yasser Ibrahimin puskumaalilla yllätysjohtoon vartin kohdalla.

Supertähti Lionel Messi pääsi reilut viisi minuuttia myöhemmin yrittämään tasoitusta rangaistuspotkusta, mutta epäonnistui.

Mokattu pilkku oli Messille jo toinen kuluvassa MM-turnauksessa. Hän "parantelee" nimissään olevaa ennätystä: Tähti on tuhrinut enemmän MM-rankkareita kuin kukaan muu, nyt neljä kappaletta.

Egyptin maalivahti Mostafa Shoubir nappasi legendan ponnettoman yrityksen helpohkosti.

Näet Messin rankkariyrityksen pääkuvan videolta.

Messillä on kasassa seitsemän maalia näissä MM-karkeloissa. Hän jakaa maalipörssin kärkipaikkaa Kylian Mbappen ja Erling Haalandin kanssa.

Argentiina on painostanut takaa-ajoasemassa rajusti. Messi kolautti vapaapotkusta tolppaan.

Egypti piti kuitenkin pintansa ja johtaa ottelua puoliajalla 1–0.