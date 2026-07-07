Coronation Street -sarjasta tuttu tähti nähdään pian Emmerdalessa.
Emmerdale-saippuasarjaan saapuu pian Isossa-Britanniassa esitettävissä jaksoissa uusi hahmo.
Brittimedioiden mukaan Coronation Street -sarjasta tuttu Jason Done nähdään pahiksen roolissa tulevissa jaksoissa. Mirrorin mukaan Done tulisi näyttelemään Steve-nimistä hahmoa
– Jasonin hahmo on uusi pahis, jolla on yllättävä yhteys kylään, lähteet kertovat puolestaan The Sunille.
53-vuotias Done on nähty aikaisemmin myös muun muassa sarjoissa Waterloo Roadin koulu, Persaukiset ja Murha paratiisissa.