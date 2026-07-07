Viaton kuva lapsesta sosiaalisessa mediassa voi muuttua tekoälyn aikakaudella joksikin ihan muuksi.

Britanniassa varoitetaan vanhempia julkaisemasta lastensa kuvia verkossa, koska tekoälyn käsittelyssä tuiki tavalliset otokset lapsista muuttuvat yhä useammin hyväksikäyttömateriaaliksi. Aiheesta uutisoi The Guardian.

Britannian keskusrikospoliisin (NCA) sekä Internet Watch Foundation (IWF) uusien ohjeiden mukaan vanhempien tulisi tehdä sosiaalisen median tileistään yksityisiä tai jakaa kuvia lapsistaan vain suljetussa ryhmässä, jossa on heidän läheisiään.

Lisäksi ohjeissa kehotetaan vanhempia käymään läpi aiemmin someen lataamansa kuvat sekä tarkistamaan esimerkiksi lasten kouluille tai urheiluseuroille annetut kuvausluvat.

Tekoäly on vasta hiljattain tehnyt kuvamanipulaatiosta nykyisessä mittakaavassaan mahdollista ja luonut samalla tarpeen uusille ohjeille.

NCA:n ja IWF:n mukaan enemmistö ihmisistä ei välttämättä tiedä, millaisen vaaran pedofiilit ja rikollisverkostot aiheuttavat internetissä.

Ilmiö tuttu Suomessakin

Myös Suomessa