Ukrainan kärkipoliitikko haluaa Stubbin Venäjä-neuvottelijaksi. Stubb ei näe itseään neuvottelijan roolissa.

Ukrainan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Oleksandr Merezhko kertoi MTV Uutisten haastattelussa haluavansa tasavallan presidentti Alexander Stubbin tulitaukoneuvotteluihin Euroopan edustajaksi.

– Minä valitsisin tehtävään Suomen presidentin, Alexander Stubbin. Ensinnäkin hän on loistava diplomaatti, hän osaa neuvotella ja kommunikoida strategisesti Yhdysvaltain presidentin kanssa, Merezhko sanoo.

Presidentti Stubb ei näe itseään neuvottelijan roolissa, vaan katsoo yhä E3-ryhmän, eli Ranskan, Saksan ja Britannian, olevan paras edustamaan Eurooppaa neuvotteluissa.

– Henkilökohtaisesti en näe itseäni edustajana tässä asiassa. Mielestäni on tärkeää, että isot toimijat johtavat tätä, eli Ranska, Saksa ja Britannia, Stubb sanoi Kenian presidentin valtiovierailun yhteydessä.

Stubbin mukaan kuitenkin maat kuten Suomi tai Norja voivat hyvin edistää neuvotteluja taka-alalla.

Stubb myös korosti, että nyt on avattava keskusteluyhteys Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

– Olemme nyt tilanteessa, jossa Ukraina on vahvassa asemassa niin sotilaallisesti, poliittisesti kuin taloudellisestikin. Siksi mielestäni olisi korkea aika Euroopalle ottaa yhteyttä Venäjän johtoon, tarkemmin sanottuna presidentti Putiniin, ja käydä diplomaattisia keskusteluja, Stubb sanoi.

Stubb isännöi parhaillaan Kenian presidentti William Ruton valtiovierailua. Presidentit pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden Presidentinlinnassa.

Stubb totesi, että Suomen ja Kenian on syytä syventää suhteitaan ja yhteistyötään muun muassa Ilmastonmuutokseen liittyen.