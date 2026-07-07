Oletko kuullut myrkyllisestä espanjansiruetanasta eli tappajaetanasta? Jutussa kerromme myös, kuinka niistä pääsee eroon.

Vantaalaisen Saga Sollmanin puolitoistavuotias energinen siperianhusky Kida alkoi pari viikkoa sitten oksennella ja ripuloida jopa sisälle, eikä apaattiseksi muuttunut koira suostunut syömään tai juomaan moneen päivään.

– Kida oli hoidossa äidilläni, kun se söi espanjansiruetanan eli tappajaetanan pusikosta. Koira on hyvin utelias ja nopea, eikä sitä saa estettyä syömästä löytöjään.

Kuvassa siperianhusky Kida.

Koiran oireet jäivät ensin huomaamatta.

– Aluksi oireita ei huomattu, mutta pian koiran vatsa meni sekaisin. Se alkoi ripuloida ja oksentaa, eikä halunnut syödä tai juoda. Koira vetäytyi omiin oloihinsa ja vaikutti hyvin sairaalta.

Saga Sollman toteaa järkyttyneenä, että koira olisi voinut kuolla.

Sollman sanoo, että epätietoisuus oli raskasta ja koiran vierellä valvottiin pari yötä.

– Vasta kun etana tuli ulos suolistosta, tajusimme, mistä oli kyse.

Koiran hoitopaikasta soitettiin lääkärille.

– Lääkäri ohjeisti, että tässä vaiheessa ei voi tehdä muuta kuin tarkkailla ja varmistaa, että koira söisi ja joisi.

Tällä tavoin loputkin oireita aiheuttavasta etanasta saataisiin pois.

Myrkyllinen etana voi olla hengenvaarallinen

Sollman kertoo, että Kidalle annettiin vatsalääkettä ripulin rauhoittamiseen.

– Lääkärin mukaan espanjansiruetanat ovat myrkyllisiä ja voivat aiheuttaa koiralle vakavan myrkytystilan.

Sollman käyttää koiraansa lenkillä läheisessä metsässä.

Pahimmillaan seurauksena voi olla kuolema, mutta Kida toipui täysin eikä saanut pysyviä vaurioita.

– Ulkoilua ei voi välttää, vaikka etanoita on paljon etenkin sateella.

Sollman kertoo tarkkailevansa koiraa parhaansa mukaan ulkoillessa,

– Onneksi Kida ei ole tapauksen jälkeen enää kiinnostunut etanoista.

Koira on palautunut ennalleen energiseksi ja iloiseksi nuoreksi huskyksi ja tervehtynyt täysin.

Tappajaetana vaarallinen myös ihmiselle

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Erja Huusela varoittaa, että espanjansiruetanan limassa voi olla ihmisille ja eläimille vaarallisia listeria- ja salmonellabakteereja.

– Infektioriskin vuoksi kannattaakin välttää suoraa kosketusta etanoihin ja niiden limaan. Keräyksessä on käytettävä suojakäsineitä, ja pestävä kädet huolellisesti saippualla käsittelyn jälkeen.

Huusela toteaa lisäksi, että koirille etana on erityisen vaarallinen, sillä se voi tartuttaa niihin haitallisen sydänmadon.

– Etana hyödyntää myös koirien jätöksiä, joten niitä voi olla runsaasti koirien ulkoilutusreiteillä.

Espanjansiruetana on suurikokoinen, kaikkiruokainen etanalaji, joka hyödyntää monenlaista kasvisravintoa ja hajoavaa orgaanista ainesta sekä raatoja.imago/imagebroker/ All Over Press

Kuinka tappajaetanoista pääsee eroon?

Viranomaiset ovat päivittäneet nyt vieraslajietanoiden torjunta- ja lopetusohjeet vastaamaan eläinten hyvinvointilakia.



Luonnonvarakeskuksen mukaan espanjansiruetanat tulee lopettaa mahdollisimman nopeasti tai vaihtoehtoisesti tainnuttaa ennen lopetusta.

– Etanoiden lopetusmenetelmä kannattaa valita etanoiden määrän mukaan. Yksittäisen etanan voi murskata erimerkiksi isolla kivellä kovaa pintaa vasten, sanoo Huusela.

Huusela keräsi tänään espanjansiruetanoita, joita oli helppo löytää.

Huusela neuvoo, että jos etanoita on paljon, voi olla helpompaa käyttää lopettamiseen reilua määrää kiehuvaa vettä tai pakastamista. Ennen pakastamista etanat pitäisi tainnuttaa.

– Kerätyt etanat voi pakata esimerkiksi pestyyn ja suljettuun maitopurkkiin ja kääriä pakkaus kertaalleen muoviin. Pakkaus kannattaa jäähdyttää jääkaapissa muutama tunti ennen asettamista pakastimeen vähintään kahdeksi vuorokaudeksi.

Vaihtoehtoisesti voi käyttää tainnuttamiseen mietoa (4–5 prosenttia) alkoholiliuosta ja lopettamiseen vahvaa alkoholia (esimerkiksi 70 prosenttia denaturoitu sprii)

– Kuolleet etanat tulee siivilöidä erilleen alkoholipitoisesta nesteestä tai vedestä ja pakata hyvin. Jäteasemien ohjeistuksen mukaan haitallisia vieraslajeja sisältävä jäte hävitetään sekajätteenä.

Omalla kiinteistöllä kuolleet etanat voi haudata syvälle maahan tai kompostoida suljetussa lämpökompostorissa, jonne lajitoverit eivät pääse syömään kuolleita yksilöitä.

– Etanat ovat nyt liikkeellä sateiden seurauksena erityisesti iltaisin, jolloin niitä on helppo löytää ja kerätä pois.