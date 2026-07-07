Naton huippukokous alkaa tänään Turkin Ankarassa.
Nato-maat kokoontuvat tänään vuotuiseen Naton huippukokoukseen Turkin Ankaraan. Kokouksen tulevaa antia Huomenta Suomessa analysoi MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä.
Hänen mukaansa kokokseen lähdetään paremmista lähtökohdista, kun muutamia kuukausia sitten luultiin.
– Nyt kun Lähi-Itä on saatu painettua maton alle ja Ukrainalla menee sotilaallisesti paremmin, kun kukaan uskoi, niin lähtökohdat kokoukselle ovat paremmat.
– Tämähän ei tarkoita sitä, että Yhdysvaltojen ja Euroopan välit olisivat palautuneet ennalleen. Niitä leimaa luottamuksen puute.
Mielenkiinto kohdistuu myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tapaamiseen.
Penttilän mukaan Trumpille tärkeintä on saada voittoja ja todeta, että Nato tekee niitä asioita, joita Trump on pyytänyt.
– Tämä on se peli, jota Nato pelaa, hän toteaa.
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Yllätykset mahdollisia
Penttilä uskoo, että kokous sujuu melko tasaisesti ja tyynesti, vaikka toteaa yllätysten olevan mahdollisia aina kun Trump on paikalla.