– Tämähän ei tarkoita sitä, että Yhdysvaltojen ja Euroopan välit olisivat palautuneet ennalleen. Niitä leimaa luottamuksen puute.

– Nyt kun Lähi-Itä on saatu painettua maton alle ja Ukrainalla menee sotilaallisesti paremmin, kun kukaan uskoi, niin lähtökohdat kokoukselle ovat paremmat.

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– Kaksi suurta arvaamatonta ovat paikalla eli Trump ja Erdogan, niin ei voida olla varmoja.

– Nato 1.0 oli kylmän sodan aikana, vihollisena Neuvostoliitto. Nato 2.0 kylmän sodan jälkeen, kun haluttiin tehdä yhteistyötä ja rauhankumppanuutta Venäjän kanssa.

Trumpin ja Zelesnskyin on määrä tavata kokouksessa myös kahdestaan. Penttilä olettaa, että tapaaminen tulee olemaan parempi kuin koskaan.

– Zelenskyi on itse sanonut, että Trump pitää voittajista ja nyt kun droonisodassa Ukraina on niskan päällä, niin Yhdysvaltain on helpompi tukea Ukrainaa. Tämä on olettamus ja mikä tahansa voi mennä pieleen Trumpin kanssa.