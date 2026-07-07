Suomen Olympiakomitea ei hyväksy KOK:n tuoretta päätöstä, joka mahdollistaa Venäjän tunnusten palaamisen olympiaurheiluun. Suomen olympiakomitean toimitusjohtaja Riku Tapio kommentoi asiaa MTV Urheilulle.

KOK kertoi maanantaina, että Venäjää koskevat rajoitteet on purettu väliaikaisesti kokonaan.

Tuore päätös on Suomen Olympiakomitean tulkinnan mukaan selvä merkki siitä, että Venäjän tunnukset ovat palaamassa olympialaisten julkikuvaan, sillä neutraaleina venäläisiä on ollut mukana jo aiemmin.

KOK:n tiedotteessa tunnusten käyttöönotosta kerrotaan "päätettävän myöhemmin".

– Meidän mielestämme venäläisten mukaan ottaminen maatunnuksin, lauluin ja symbolein ei ole suotavaa. Meidän näkökulmamme on edelleen se, että aika ei ole oikea. Ukrainan sodassa ei ole tapahtunut mitään oleellista muutosta, joka oikeuttaisi tämän päätöksen, Suomen Olympiakomitean toimitusjohtaja Riku Tapio kommentoi MTV Urheilulle.

Suomi on julkaissut asiasta tiedotteen, jossa se kuvailee päätöstä valitettavaksi. Muita vetoomuksia tai toimenpiteitä ei tässä kohtaa ole suunnitteilla.

– On tärkeää muistaa, ettei tällainen päätös voi tarkoittaa sitä, etteivät suomalaiset urheilijat ja heidän taustajoukkonsa voisi osallistua kansainväliseen kilpailutoimintaan. Eli mitä tulee vaikka boikottikeskusteluun, niin sellaista emme aio edesauttaa, Tapio sanoo.

Päätös yksittäisten lajien venäläisosallistumisista on jatkossakin lajiliittojen harteilla. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi yleisurheilun osalta sitä, että World Athletics päättää Los Angelesista itse.

Näin toimii myös siis muun muassa IIHF, joka päättää vuoden 2030 talviolympialaisten jääkiekosta. Venäjällä on ollut "olympiakomitean" kiekkojoukkue viimeksi vuoden 2022 kisoissa.