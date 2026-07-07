Yhdistetty poistuu talviolympialaisten ohjelmasta kokonaan, eikä se ole mukana enää vuoden 2030 kisoissa.
Kansainvälinen olympiakomitea kertoi asiasta hetki sitten. Ranskan vuoden 2030 talvikisoihin uusina lajeina nousevat vapaalasku ja muodostelmaluistelun synchro9-kisamuoto.
Yhdistetty oli Milano-Cortinan talven 2026 kisoissa ainoa laji, jossa kisasivat vain miehet. KOK perustelee pudotuspäätöstä juurikin sukupuolten tasa-arvolla: jatkossa repertuaarissa ei ole lajeja vain yhdelle sukupuolelle.
Suomalaisittain päivän uutinen on harmillinen, sillä Eero Hirvonen ja Ilkka Herola voittivat kumpikin henkilökohtaisen pronssin ja joukkuekisan hopeaa vuoden 2026 olympialaisista. Naisten maailmancupissa Minja Korhonen on aivan maailman kärkeä.
Yhdistetty oli mukana aina historian ensimmäisistä talviolympialaisista eli vuodesta 1924 alkaen.