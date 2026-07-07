95-vuotias Anna-Liisa Gromoff halusi syntymäpäivälahjaksi lennon moottoroidulla varjoliitimellä.

Monen mielestä kannuslaisen Anna-Liisa Gromoffin, 95, lentotempaus varjoliitimellä on rohkea ja ihailtava temppu. Itse syntymäpäiväsankari hymyilee rauhallisesti eikä pidä kylällä puhuttavaa tapausta juuri minään.

– Ei jännittänyt yhtään. Siinähän vain istuttiin, ihan mukavalta se tuntui!

Anna-Liisan poika Raimo Gromoff harrastaa lentämistä ja nauttii yläilmoista varjoliitotrikensa kanssa. Kun tuli puhe Anna-Liisan syntymäpäiväjuhlista, sankari ilmoitti lahjatoiveensa selkeästi: hän haluaa lentää.

– Aluksi läheiset estelivät, mutta antoivat lopulta sitten siunauksensa, kertoo Anna-Liisa.

Raimo Gromoff vei äitinsä lentämään varjoliidintrikellaan syntymäpäivän kunniaksi.

Sopiva keli tuli illalla

Lentoa varten piti odotella sopivaa ilmaa. Syntymäpäivänä keli näytti kehnolta, mutta päivä käynnistyi silti harjoittelulla.

– Me harjoiteltiin tätä kylmäharjoittelua tässä sen päivän aamuna, että kone tulisi tutuksi ja äitiä jännittäisi vähemmän. Mutta eipä häntä tuntunut yhtään jännittävän, kertoo Raimo Gromoff.