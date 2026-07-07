Vuonna 2017 Suomen Maatalouden laskentakeskuksen (nykyinen Mtech) tekemässä kyselyssä 31 prosenttia vastanneista suomalaisista maitotilallisista kertoi menettäneensä ainakin yhden lehmän tienvarsille heitetyn tölkin aiheuttamien vaurioiden takia.
Lisäksi 37 prosenttia oli joutunut hoitamaan juomatölkkien sirpaleita nielleen lehmän sairautta.
Peräti 76 prosenttia vastaajista kertoi löytäneensä tölkkejä pelloiltaan, ja 58 prosenttia oli havainnut alumiininsirpaleita joutuneen rehuun.
Moni tapaus jää todennäköisesti huomaamatta eikä päädy tilastoihin, sillä lehmiä avataan harvoin tarkemman kuolinsyyn selvittämiseksi.
LähiTapiola Pirkanmaan maatila-asiantuntija Mika Uotila kertoo tapauksesta, jossa hänen asiakkaansa lehmä menehtyi viime kesänä saatuaan tölkinsiruja vatsaansa.
– Ensin lehmä sairastui äkillisesti. Sen ruokahalu katosi, liikkuminen jäykistyi ja hengitys kävi raskaaksi. Eläinlääkäri aloitti hoidon, mutta lehmä kuoli muutaman päivän sisällä oireiden alkamisesta, Uotila kertoo tiedotteessa.
Ennen onnettomuutta tilallinen oli Uotilan mukaan kerännyt kymmenittäin tienvarteen viskottuja tölkkejä pelloiltaan.
Luontoon heitetyt tyhjät olut- tai limsatölkit eivät aina jää tien viereen, vaan ne voivat päätyä esimerkiksi tuulen mukana tai aurauskaluston heittämänä kauas pellolle.
Jos niittokone tai silppuri imaisee metallisen roskan sisäänsä, se muuttuu pieneksi silpuksi ja terävät sirpaleet sekoittuvat heinän sekaan.
Rehupaaliin tai säilörehun joukkoon päätyneitä metallinpalasia on lähes mahdoton erottaa ennen kuin vahinko on jo tapahtunut.
Märehtijöillä on neljä mahaa, ja ne käsittelevät ravintoa useita päiviä.
"Naulatauti" voi pahimmillaan tappaa
Erityisesti naudat syövät nopeasti ja pureskelevat ravintonsa vasta myöhemmin märehtiessään, jolloin terävät esineet voivat vaurioittaa niiden sisäelimiä.
Märehtijöiden neljä mahaa käsittelevät ravintoa päivien ajan, joten sisäelimiin päätynyt alumiinitölkin pala voi jäädä pyörimään elimistöön ja repiä kudoksia kerta toisensa jälkeen.
– Ilmiö tunnetaan karjanhoidossa nimellä naulatauti, sillä perinteisesti tavallisin syyllinen on ollut rehussa piileskellyt rautanaula tai -lanka, joka puhkaisee verkkomahan seinämän aiheuttaen vatsakalvontulehduksen. Terävät alumiinisirpaleet voivat saada aikaan vastaavan hengenvaarallisen tulehduksen ja sisäisen verenvuodon, Uotila kertoo.
Monesti lopputuloksena on pysyvästi heikentynyt terveys tai eläimen kuolema.
Myös rahallinen menetys
Lehmälle pellolle päätyneen roskan, vaikkapa oluttölkin, aiheuttamat sisäelinvauriot merkitsevät kovaa kipua.
Maatalousyrittäjälle myös rahallinen vahinko on huomattava. Kivuista kärsivä lehmä syö huonosti, tuottaa maitoa tavallista vähemmän ja laihtuu. Vakavissa tapauksissa pitkä hoito tai äkillinen lopettaminen tuottavat eläinlääkärikuluja ja menetyksiä tuotannossa.
Isku kohdistuu usein tilan tuottavimpiin yksilöihin, juuri niihin lehmiin, jotka syövät eniten ja siksi altistuvat laitumien roskille.
LähiTapiola Pirkanmaan Uotila muistuttaa tiedotteessa, että luontoon heitetyt jätteet aiheuttavat kärsimystä myös villieläimille.
– Pantillisen juomatölkin viskaaminen ojan varteen on nurinkurista taloudellisestikin: tölkin pantin saisi takaisin kaupan palautusautomaatista. Miksi se pitää jättää roskaamaan luontoa? Uotila ihmettelee.
Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin.
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