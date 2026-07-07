Kesän juhlakaudella luontoon heitetty tölkki voi aiheuttaa vakavia vammoja eläimille ja jopa tappaa.

Kun maantie on kuuma ja meno ylimmillään, roskien oikeaoppinen kierrätys ei välttämättä ole päällimmäisenä mielessä. Metallisten tölkkien ja purkkien kanssa pitäisi kuitenkin jaksaa olla tarkkana.

Esimerkiksi auton ikkunasta heitetty tölkki voi nimittäin aiheuttaa suurta tuskaa ja jopa kuoleman eläimelle ja ahdistusta ja rahanmenetystä sen omistajalle tai hoitajalle.

Ei tyystin marginaalinen ilmiö

Vuonna 2017 Suomen Maatalouden laskentakeskuksen (nykyinen Mtech) tekemässä kyselyssä 31 prosenttia vastanneista suomalaisista maitotilallisista kertoi menettäneensä ainakin yhden lehmän tienvarsille heitetyn tölkin aiheuttamien vaurioiden takia.

Lisäksi 37 prosenttia oli joutunut hoitamaan juomatölkkien sirpaleita nielleen lehmän sairautta.

Peräti 76 prosenttia vastaajista kertoi löytäneensä tölkkejä pelloiltaan, ja 58 prosenttia oli havainnut alumiininsirpaleita joutuneen rehuun.

Moni tapaus jää todennäköisesti huomaamatta eikä päädy tilastoihin, sillä lehmiä avataan harvoin tarkemman kuolinsyyn selvittämiseksi.