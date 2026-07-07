Merenkulkuviranomaisen mukaan tilanne Hormuzinsalmella on jälleen kiristynyt.

Öljytankkeriin on tehty isku Lähi-idässä Hormuzinsalmen läheisyydessä, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen. Viraston mukaan tankkeriin osui tunnistamaton ammus ja aluksella syttyi tulipalo.



Öljynkuljetuksille tärkeä Hormuzinsalmi oli pitkälti suljettuna Yhdysvaltojen ja Israelin aloitettua sodan Irania vastaan helmikuun lopussa. Laivaliikennettä on päästy jossain määrin jatkamaan Yhdysvaltojen ja Iranin alustavan rauhansopimuksen myötä.



Salmen alueella on kuitenkin nähty tämän jälkeen laivaiskuja, joista Yhdysvallat on syyttänyt Irania. Laivaiskut ovat monesti johtaneet lisäiskuihin puolin ja toisin.

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