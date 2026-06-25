Puolueiden johtavat poliitikot vaativat MTV:n eilisessä tentissä Venäjältä jonkinlaista positiivista signaalia ennen keskusteluyhteyden avaamista.



Presidentti Alexander Stubbin mukaan yhteys Venäjään kannattaisi avata seuraavan kahden kuukauden kuluessa.



Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kuitenkin sanoi tällä viikolla, ettei vielä ole oikea hetki.

Monet johtavassa asemassa olevat poliitikot niin hallitus- kuin oppositiopuolueissa ovat samaa mieltä ulkoministerin kanssa. Tämä kävi ilmi keskiviikkona puoluejohtajien tv-tentissä SuomiAreenassa.

– On tärkeätä, että Eurooppa on mukana niissä keskusteluissa, jotka koskevat Eurooppaa. Kaikista tärkeintä olisi se, että Venäjän johtaja osoittaisi jonkinlaista tahtoa kohti rauhaa, ympäristö- ja ilmastoministeri ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Sari Multala totesi.

– En näe mitään syytä, miksi kahden kuukauden sisällä pitäisi avata keskusteluyhteys. Kyllä sieltä (Venäjältä) pitäisi tulla jonkinlainen signaali, että he ovat kiinnostuneet (rauhasta), Liike Nyt -puolueen puheenjohtaja Harry Harkimo puhui.

Monet uskovat, että jossakin vaiheessa yhteydet on avattava, mutta aika ei ole ehkä vielä siihen kypsä.

– Varmasti tulee aika, että jonkinlaiset yhteydet Venäjään avataan, mutta en näe, että niillä olisi akuutti kiire tässä kohtaa. Tuemme Ukrainaa tässä sodassa, Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius sanoi.

Ukrainan droonihyökkäykset syvälle Venäjälle ja Venäjän heikentynyt sotamenestys ovat nostaneet toiveita diplomaattisesta ratkaisusta sotaan.