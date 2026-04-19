Stubb tapaa kuninkaan ja harjoittaa sukkuladiplomatiaa Jordaniassa – MTV paikalla

Stubb tapaa Jordanian-vierailullaan sunnuntaina kuningas Abdullahin ja maanantaina pääministeri Jafar Hassanin . Stubb jatkaa tiistaina Egyptiin ja tapaa vierailunsa aikana muun muassa presidentti Abdel Fattah al-Sisin ja pääministeri

Mustafa Madbulin

.

MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen kertoi lauantaina Ammanista, miten ohjukset ja droonit ovat kulkeneet Iranin, Yhdysvaltain ja Iranin konfliktin aikana maan ilmatilan kautta.

– Ei voisi olla ajankohtaisempi aika olla täällä. Tilanne muuttuu tässä naapurustossa sekä Hormuzinsalmella että Libanonissa tunti tunnilta ja jossain kohti minuutti minuutilta, hän sanoo.