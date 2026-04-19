Tasavallan presidentti Alexander Stubb on aloittanut valtiovierailunsa Jordaniassa.
Presidentti Alexander Stubb saapui Jordaniaan valtiovierailulle myöhään lauantaina. Sunnuntaiaamu alkoi aktiivisesti, kun presidentti Ammanissa vieraili Idare-kansalaisjärjestön työpajalla ja siirtyi sieltä pitämään luentoa Jordanian yliopistoon.
Luennon aiheena ovat globaali siirtymä sekä muuttuva voimatasapaino maailmassa. Lisäksi hän vastaa opiskelijoiden kysymyksiin.
Stubb tapaa Jordanian-vierailullaan sunnuntaina kuningas Abdullahin ja maanantaina pääministeri Jafar Hassanin. Stubb jatkaa tiistaina Egyptiin ja tapaa vierailunsa aikana muun muassa presidentti Abdel Fattah al-Sisin ja pääministeri