MTV Uutiset on Jordanissa, jonne odotetaan sunnuntaina tasavallan presidentti Alexander Stubbia.

Presidentti Alexander Stubb tapaa Jordaniassa kuningas Abdullah II:n ja maan parlamenttijohtoa aikana, jolloin alueen jännitteet heijastuvat myös Jordanian turvallisuuteen ja talouteen.

MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen kuvaa Ammanista, miten ohjukset ja droonit ovat kulkeneet Iranin, Yhdysvaltain ja Iranin konfliktin aikana maan ilmatilan kautta.

– Ei voisi olla ajankohtaisempi aika olla täällä. Tilanne muuttuu tässä naapurustossa sekä Hormuzinsalmella että Libanonissa tunti tunnilta ja jossain kohti minuutti minuutilta, hän sanoo.

Osa Stubbin sukkuladiplomatiaa

Stubbin ohjelmassa on Nurmisen mukaan muun muassa tapaaminen Jordanian kuninkaan kanssa sekä seuraavana päivänä tapaamisia parlamenttiväen kanssa, kuten ylähuoneen ja alahuoneen johdon kanssa.

Jordania on pyrkinyt viime vuosina profiloitumaan neuvottelutahtoisena välittäjänä ja rauhanhierojana.

Samalla maan asema alueen kriiseissä on vaikea, koska konfliktien vaikutukset näkyvät myös sen rajojen sisällä.

Nurmisen mukaan Iranin ja Jordanian suhteet ovat kiristyneet.

– Vahinkoja on tullut asutuksiin ja ympäri maata erilaisiin kohteisiin ja kaikki täällä toivovat tulitauon jatkuvan ja vielä mieluummin pysyvämpiä rauhanjärjestelyjä, sanoo Nurminen.

Talouden paineet ovat kasvaneet. Toimittajan mukaan inflaatio kiihtyy, ja öljy- ja kaasupula on pakottanut hankkimaan energiaa vaihtoehtoisia reittejä pitkin.

– Turismi on merkittävä tulonlähde ja se on nyt yksi osa-alue, joka ymmärrettävistä syistä suorastaan romahtanut, ihmisten perusturvallisuuden romahtamisesta puhumattakaan, Nurminen kertoo.

Tapaa Arabiliiton edustajan