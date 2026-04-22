Stubb Kairossa MTV:lle: "Kyllähän tilanne on edelleen sekava" Julkaistu 31 minuuttia sitten Niko Nurminen niko.nurminen@mtv.fi Heli Sivunen heli.sivunen@mtv.fi Tasavallan presidentti Alexander Stubb päätti tänään Lähi-Idän kierroksensa Kairoon, jossa MTV Uutisten ulkomaankirjeenvaihtaja Niko Nurminen pääsi haastattelemaan häntä alueen tilanteesta. Miten presidentti uskoo Iranin tilanteen kehittyvän? – Kyllähän tilanne on edelleen sekava, presidentti Stubb sanoo. – Varmaan se loppupeleissä kiteytyy jonkinnäköiseen rauhan ratkaisuun, joka pitää sisällään aikarajoitteet uraanin rikastamiselle, 10, 15 tai 20 vuotta, Hormuzinsalmen avaamisen, proksien eli terrorijärjestöjen tukemisen lopettamisen ja viimeisenä vielä ohjukset. – Toivottavasti joku ratkaisu löytyy mutta aika sekavaa tämä tällä hetkellä on. Lue lisää: MTV Kairossa: Stubb tapaa Egyptin al-Sisin – "On harjoittanut samanlaista sukkuladiplomatiaa" "Kortit ovat tällä hetkellä iranilaisilla" Kumman osapuolen hermot pettävät Presidentti Stubbin mielestä ensin? – Vaikea sanoa, kyllähän kortit tällä hetkellä on iranilaisilla, koska he voivat käyttää tätä Hormuzin Salmen sulkemista aiheuttaakseen paljon harmia globaalille taloudelle ja myös markkinoille. "Maailmanpolitiikan mannerlaatat muuttumassa" Minkälaiset mahdollisuudet Euroopalla on toimia?

– Sekä Jordaniasta että Egyptistä on tullut sitä viestiä, että turvallisuustilanne on muuttunut, Presidentti Stubb sanoo.

– Ja tähän liittyy keskeisesti Yhdysvallat, joka on toiminut turvallisuuden takeena niin Gulfin maissa kuten täällä Egyptissäkin.

– Ja nyt tietysti Israelin ja Yhdysvaltain hyökkäys Iraniin ja Iranin vastaus Gulfin maille on muuttanut tilannetta.

– Sen takia meidän Euroopassa kannattaa varmasti myös turvallisuuspuolella panostaa nyt tänne Lähi-Itään ja muuhun yhteistyöhön.

– Eli kyllä tässä on maailmanpolitiikan mannerlaatat muuttumassa ja suurvaltapolitiikka sen myötä. Ja nyt on kyse siitä että miten hyvin Eurooppa voi ottaa tilaa.

– Seuraava paikka tälle on tietysti Kyproksessa epävirallinen EU-huippukokous torstaina ja perjantaina, toivottavasti sieltä tulee hyviä päätöksiä.

Stubb puhui Iran-neuvottelijoiden kanssa

Minkälaisia terveisiä kerrotte Yhdysvaltoihin tältä kierrokselta?

– Viikonloppuna (minulla) oli mahdollisuus puhua Yhdysvaltain Iran-neuvottelijoiden kanssa.

– Sieltä varmaan lähti ensimmäiset terveiset. Mutta sehän on sanomattakin selvää, että tällaisen neljän päivän kierroksen jälkeen varmaan tulen tekemään omat yhteenvetoni ja sitten jakamaan sitä informaatiota kollegojen kanssa sekä Euroopassa, Gulfin alueella, että sitten Yhdysvalloissa.

– Katsotaan, mitä sanamuotoja tulee käytettyä, Presidentti Stubb sanoo.