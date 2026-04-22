Tasavallan presidentti Alexander Stubb päätti tänään Lähi-Idän kierroksensa Kairoon, jossa MTV Uutisten ulkomaankirjeenvaihtaja Niko Nurminen pääsi haastattelemaan häntä alueen tilanteesta.
Miten presidentti uskoo Iranin tilanteen kehittyvän?
– Kyllähän tilanne on edelleen sekava, presidentti Stubb sanoo.
– Varmaan se loppupeleissä kiteytyy jonkinnäköiseen rauhan ratkaisuun, joka pitää sisällään aikarajoitteet uraanin rikastamiselle, 10, 15 tai 20 vuotta, Hormuzinsalmen avaamisen, proksien eli terrorijärjestöjen tukemisen lopettamisen ja viimeisenä vielä ohjukset.
– Toivottavasti joku ratkaisu löytyy mutta aika sekavaa tämä tällä hetkellä on.
"Kortit ovat tällä hetkellä iranilaisilla"
Kumman osapuolen hermot pettävät Presidentti Stubbin mielestä ensin?
– Vaikea sanoa, kyllähän kortit tällä hetkellä on iranilaisilla, koska he voivat käyttää tätä Hormuzin Salmen sulkemista aiheuttaakseen paljon harmia globaalille taloudelle ja myös markkinoille.
"Maailmanpolitiikan mannerlaatat muuttumassa"
Minkälaiset mahdollisuudet Euroopalla on toimia?