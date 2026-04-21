Presidentti Stubb vierailee suurimmassa arabimaassa Egyptissä. Suomi odottaa kaupan Egyptin kanssa kasvavan.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi keskustelevat Lähi-idän myrskyisästä tilanteesta. Esillä ovat erityisesti Iran ja Hormuzinsalmi.

Tilanne Iranissa on jälleen kiristymässä, kun Yhdysvaltojen ja Israelin tulitauko Iranin kanssa on päättymässä huomenna. Pakistanissa käytävien tulitaukoneuvotteluiden jatkosta ei ole edelleenkään varmuutta.

– Keskusteluiden polttopisteeksi muodostuu varmasti käynnissä oleva Lähi-idän kriisi arvioi Kairossa vierailua seuraava MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Hanna Nurminen pitää tapaamista merkittävänä, sillä Egyptillä on keskeinen rooli Lähi-idässä.

– Al-Sisi on harjoittanut samanlaista sukkuladiplomatiaa kuin Stubb. Molemmat ovat kiertäneet taannoin muun muassa Pohjois-Amerikan maissa, Nurminen kertoo.

Egyptin sanalla on painoarvoa Lähi-idässä, sillä se on merkittävä alueellinen suurvalta.

– Egyptillä on suhteet kaikkiin alueen maihin ja Al-Sisi on vieraillut kaikissa alueen maissa. Egypti on joskus toiminut näyttävämmin ja vähän useammin kulisseissa jännitteiden laukaisemiseksi.

Myöhemmin tänään presidentti tapaa pääministeri Mustafa Madboulin ja osallistuu Suomi-Egypti -yritysfoorumiin. Pääministerin tapaamiseen ja yritysfoorumiin osallistuu myös useiden suomalaisten yritysten edustajia.

Egypti on yli 107 miljoonalla asukkaallaan suurin arabimaa.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi Egyptin talouden kasvavan tänä vuonna 4,2 prosenttia. Väestö lisääntyy noin kahdella miljoonalla vuodessa.