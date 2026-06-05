MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki analysoi Putinin puhetta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei näe syytä tavata Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiä.

Torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä Zelenskyi ehdotti tapaamista Putinin kanssa.

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MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki arvioi, että kyseessä oli nöyrrytetyn diktaattorin uhmakas vastaus, sillä Ukraina iski onnistuneesti keskelle Putinin suosikkitapahtumaa, eli Pietarin talousfoorumia kansainvälisen yleisön edessä.

– Sen jälkeen Zeleskyi lähetti tämän kirjeen, joka on sävyltään suorastaan alentuva. Kirjeessä puhutaan siitä, kuinka koko maailma ja Venäjä on väsynyt tähän sotaan ja Putin on itsekin varmasti vanha ja väsynyt mies, joka haluaisi lopettaa tämän sotansa. Tämä on sitten se vastaus, mikä siihen tuli.



Putin vastasi toimittajan kysymykseen kirjeestä Pietarin talousfoorumissa. Putin toisti, että presidenttien tapaaminen voi tapahtua vasta, kun sopimukseen on päästy ja että Venäjä hakee pitkän aikavälin pysyvää sopimusta

Nerokasta toimintaa