Kokouksen keskustelut ovat epävirallisia ja luottamuksellisia.

Yhdysvalloissa on loppuviikon ajan meneillään Bilderberg-ryhmän tapaaminen, johon osallistuvat presidentti Alexander Stubb ja ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).



Tapaamisen osallistujiin kuuluu myös muun muassa Naton pääsihteeri Mark Rutte.

Vuosittain järjestettävä Bilderberg-tapaaminen kokoaa yhteen poliittisia johtajia, yrityselämän edustajia, tutkijoita ja toimittajia. Keskustelut ovat epävirallisia ja luottamuksellisia.



Tapaaminen alkoi Washingtonissa torstaina paikallista aikaa ja jatkuu sunnuntaihin asti.

