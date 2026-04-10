Kokouksen keskustelut ovat epävirallisia ja luottamuksellisia.
Yhdysvalloissa on loppuviikon ajan meneillään Bilderberg-ryhmän tapaaminen, johon osallistuvat presidentti Alexander Stubb ja ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).
Tapaamisen osallistujiin kuuluu myös muun muassa Naton pääsihteeri Mark Rutte.
Vuosittain järjestettävä Bilderberg-tapaaminen kokoaa yhteen poliittisia johtajia, yrityselämän edustajia, tutkijoita ja toimittajia. Keskustelut ovat epävirallisia ja luottamuksellisia.
Tapaaminen alkoi Washingtonissa torstaina paikallista aikaa ja jatkuu sunnuntaihin asti.