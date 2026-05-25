Somevaikuttaja Erna Husko pahoittelee julkaisemaansa videota.
Somevaikuttaja Erna Husko pahoittelee julkaisemaansa videota, jossa hän tanssahtelee Isoisänsillalla samalla kun taustalla näkyvät lauantai-iltana Kalasatamassa syttyneen kerrostalopalon sammutustyöt.
Videon taustalla soi Liekinheitin-kappale ja Husko muistutti kaikkia parvekegrillaamisen vaaroista. Video oli julkaistu sunnuntaina. Husko poisti kyseisen videon maanantaina puoliltapäivin.
Lue myös: Erna Husko julkaisi videon Kalasataman tulipalosta someraivo repesi: "Ethän juuri vitsaillut?"
Videon kommenttikenttä täyttyi oitis vihaisista viesteistä ja sitä haukuttiin muun muassa mauttomaksi.
Uudessa Instagram-päivityksessään Husko toteaa videon aiheuttaneen syystäkin paheksuntaa.
– Harkintakykyni petti täysin, en ottanut asianosaisten tunteita huomioon, ja julkaisin typerän videon/kuvatekstin. Pyydän anteeksi toimintaani.
Husko toteaa saaneensa ajattelemattomasta toiminnastaan ansaitusti huomautuksia.
– Poistin videon, koska en halua loukata niitä, joita palotilanne on koskettanut. Pyydän vielä anteeksi kaikilta, joiden elämään Kalasataman tulipalo on vaikuttanut ja vaikuttaa yhä, Husko kirjoittaa.