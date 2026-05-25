Kenkä heilui railakkaasti AC Milanissa.

Italialainen jalkapallon suurseura AC Milan tiedotti maanantaina joukkopotkuista.

Seurasta saivat lähteä päävalmentaja Massimiliano Allegri, toimitusjohtaja Giorgio Furlani, urheilujohtaja Igli Tare ja tekninen johtaja Geoffrey Moncada.

AC Milanin kausi päättyi karulla tavalla. Joukkue hävisi Italian pääsarja Serie A:n päätöskierroksella Cagliarille 1–2 ja pullahti pois Mestarien liigaan oikeuttaneelta neljänneltä sijalta viidenneksi. Sillä seura pääsee Eurooppa-liigaan.

AC Milan käy tiedotteessaan läpi, että viime vuoden pettymyksen jälkeen (seura jäi tuolloin Serie A:ssa vasta kahdeksanneksi) tavoitteena oli palata Mestarien liigaan ja pystyä voittamaan säännöllisesti otteluita sarjan kärjessä.

AC Milan kertaa, että se oli suurimman osan kaudesta sarjan kärkikaksikossa ja sillä oli uskottava mahdollisuus taistella mestaruudesta. Se kuitenkin huomauttaa sesongin lopun olleen täysin toisenlaista menoa, "ja eilisillan pettymys viimeisessä ottelussa muutti kauden kiistattomaksi epäonnistumiseksi".

Tämä ei käynyt päinsä, ja miehiä lähti luiskaan.

Päävalmentaja Massimiliano Allegri, urheilujohtaja Igli Tare ja toimitusjohtaja Giorgio Furlani kuvattuna AC Milanin harjoitussession yhteydessä 17. huhtikuuta. Nyt jokaiselle heistä tuli lähtö.