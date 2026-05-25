Huittisten suurta maastopaloa ei ole onnistuttu vielä rajaamaan.

Turvetuotantoalueella syttynyt suuri tulipalo Huittisissa on päässyt leviämään peräti 50 hehtaarin alueelle.

Päivystävä palomestari Mats Paloranta kertoi MTV Uutisille iltayhdeksän jälkeen, että paloa ei ole saatu rajattua vielä. Turvealueen lisäksi tuli riehuu myös metsässä.

– Siellä palaa isolla liekillä. Maassa on hienoa turvetta. Aina kun tuuli puhaltaa, niin pöly syttyy palamaan ja tulee isoja pöllähdyksiä, Paloranta kertoo.

Paloalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta ja riski palon leviämisestä asutulle alueelle on tällä hetkellä hyvin pieni. Paloranta toteaa, että palosta syntyy kuitenkin reilusti savua.

Sammututustyöt jatkuvat tiistaihin asti

Pelastuslaitokselta on kerrottu, että Huittisten palosta on tehty runsaasti savuhavaintoja jopa Lopen ja Läyliäisen kohdalla. Paloranta ei osaa tarkkaan arvioida, kuinka kauas savu voi kantautua, mutta toteaa, että hajun voi aistia hyvinkin laajalla alueella.

Palo pyritään saamaan rajattua vielä tämän päivän aikana.

– Yötä vasten tuuli tyyntyy ja se helpottaa sammutustyötä. Olen luottavainen, että ennen puolta yötä palo saadaan rajattua. Siitä ei ole kuitenkaan takeita.

Sammutustöissä menee joka tapauksessa huomiseen päivään asti.

Suuri sammutusoperaatio

Palorannan mukaan paikalla on noin 30 pelastuslaitoksen yksikköä paloa sammuttamassa. Sammutustoimintaan osallistuu myös rajavartiolaitoksen helikopteri. Lisäksi puolustusvoimilta on tulossa paikalle helikopteri.