Kalasataman palon nopea leviäminen yllätti asiantuntijat – "Kyllä leuka loksahti lattiaan"

Julkaistu 24 minuuttia sitten

Tulipalo eteni poikkeuksellisen nopeasti neljännen kerroksen parvekkeelta kerrostalon kattorakenteisiin. Helsingin Kalasatamassa parvekkeelta alkunsa saanut tulipalo teki viikonloppuna kokonaisen kerrostalon asuinkelvottomaksi. Lauantai-iltana syttyneen palon epäillään saaneen alkunsa parvekkeella käytetystä kaasugrillistä. Tuli levisi poikkeuksellisen nopeasti usean kerroksen kautta rakennuksen kattorakenteisiin. Yleensä palo rajautuu syttymishuoneistoon tai parvekkeelle. Palon nopea eteneminen kattorakenteisiin yllätti myös MTV Katsomon Asian ytimessä- ohjelmassa maanantaina vierailleet asiantuntijat. – Ei sen niin nopeasti alhaalta ihan ylös asti katolle pitäisi levitä, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön edustaja Ilpo Leino sanoo. Lue myös: Kalasataman asukkaiden toiminta esti suuronnettomuuden Myös LähiTapiolan korvausjohtaja Antti Määttänen yllättyi palon poikkeuksellisen nopeasta leviämisestä. – Kyllä mun leuka loksahti lattiaan, kun näin ensimmäiset videot siitä, mitä on tapahtunut. Ihan perinteinen parvekepalo, joka on yleensä aika helppo sammuttaa, on yhtäkkiä levinnyt yläpohjan paloksi, sanoo Määttänen. Juttu jatkuu videon jälkeen. 2:18

Näin Helsingin pelastuslaitoksen apulaispalopäällikkö komentoi Kalasataman sammutusoperaatiota.

"Harmaalla alueella"

Helsingin pelastuslaitos on arvioinut, että palon nopea leviäminen saattoi johtua riittämättömistä palokatkoista. Palokatkojen tehtävänä on estää tai ainakin hidastaa palon leviämistä erityisesti pystysuunnassa.

Vaikka talo olisi rakennettu rakennusmääräysten mukaan, siellä voi silti piillä riskejä, Leino sanoo.

– On uusia rakentamistapoja, ja määräykset kulkevat pakostikin vähän jäljessä. Nyt ollaan ehkä myös sellaisella harmaalla alueella, että vaikka on tehty määräysten mukaan, niin silti siellä voi olla riskejä.

Määttäsen mukaan uusi kerrostalo ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti paloturvallisuuden kannalta turvattomampi.

– Nythän näissä uusissa taloissa on todella hyvät esimerkiksi huoneisto-ovet, jotka menevät sinne porrashuoneen puolelle, ja ne pitävät hyvin tuota savua ja tuulta. Toki saattaa olla rakennusvirheitä uusissa rakennuksissa, mutta kyllä sanoisin, että lähtökohtaisesti uusi kerrostalo on asukkaalle turvallinen.

Määräykset kulkevat Leinon mukaan pakostikin hieman jäljessä, mutta esimerkiksi uusien rakennusmateriaalien osalta otetaan huomioon se, mitä voidaan.

– Siinä mielessä lähtökohdat ovat hyviä ja moderneja. Mutta niin se vain on, että säädösten tekeminen ei millään ehdi siihen vauhtiin mukaan, miten rakentamisessa innovoidaan uusia ratkaisuja ja rakentamistapoja, hän sanoo.

Petri Tyynmaa MTV Uutiset

