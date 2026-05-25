Tulipalo eteni poikkeuksellisen nopeasti neljännen kerroksen parvekkeelta kerrostalon kattorakenteisiin.
Helsingin Kalasatamassa parvekkeelta alkunsa saanut tulipalo teki viikonloppuna kokonaisen kerrostalon asuinkelvottomaksi.
Lauantai-iltana syttyneen palon epäillään saaneen alkunsa parvekkeella käytetystä kaasugrillistä. Tuli levisi poikkeuksellisen nopeasti usean kerroksen kautta rakennuksen kattorakenteisiin.
Yleensä palo rajautuu syttymishuoneistoon tai parvekkeelle. Palon nopea eteneminen kattorakenteisiin yllätti myös MTV Katsomon Asian ytimessä- ohjelmassa maanantaina vierailleet asiantuntijat.
– Ei sen niin nopeasti alhaalta ihan ylös asti katolle pitäisi levitä, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön edustaja Ilpo Leino sanoo.
Myös LähiTapiolan korvausjohtaja Antti Määttänen yllättyi palon poikkeuksellisen nopeasta leviämisestä.
– Kyllä mun leuka loksahti lattiaan, kun näin ensimmäiset videot siitä, mitä on tapahtunut. Ihan perinteinen parvekepalo, joka on yleensä aika helppo sammuttaa, on yhtäkkiä levinnyt yläpohjan paloksi, sanoo Määttänen.
