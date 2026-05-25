Kolme peliä sivussa ollut Urho Vaakanainen palaa todennäköisesti huomenna kokoonpanoon.
MAINOS
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Sveitsi–Suomi tiistaina klo 21.20!
Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.
Urho Vaakanainen pelasi Suomen ensimmäisissä kolmessa ottelussa jääkiekon MM-turnauksessa mutta loukkaantui viime maanantaina Yhdysvaltoja vastaan. New York Rangersin NHL-puolustajaa ei ole sen jälkeisissä kolmessa pelissä Leijonien kokoonpanossa nähty.
Mies on kuitenkin nyt parina päivänä osallistunut jo jääharjoituksiin. Vaakanainen palannee tositoimiin huomenna tiistaina lohkovaiheen päätösottelussa Sveitsiä vastaan.
Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sanoi Vaakanaisen tilanteen näyttävän nyt positiiviselta ja lisäsi, että alla on hyviä päiviä.
– Todennäköisempää on, että hän on kokoonpanossa, kuin että ei olisi, "Pendo" vahvisti.
Vaakanainen itse kiteytti olonsa hyväksi.