Tuoretta tietoa: Leijonat saamassa NHL-miehen kehiin

2:01 Urho Vaakanainen valmiina palaamaan Leijonien kokoonpanoon: "Hyvä on olo"

Julkaistu 25.05.2026 21:00

Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Kasperi Kunnas, Zürich kasperi.kunnas@mtv.fi kaustoFI

Kolme peliä sivussa ollut Urho Vaakanainen palaa todennäköisesti huomenna kokoonpanoon. MAINOS Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026 Sveitsi–Suomi tiistaina klo 21.20! Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla. Urho Vaakanainen pelasi Suomen ensimmäisissä kolmessa ottelussa jääkiekon MM-turnauksessa mutta loukkaantui viime maanantaina Yhdysvaltoja vastaan. New York Rangersin NHL-puolustajaa ei ole sen jälkeisissä kolmessa pelissä Leijonien kokoonpanossa nähty. Mies on kuitenkin nyt parina päivänä osallistunut jo jääharjoituksiin. Vaakanainen palannee tositoimiin huomenna tiistaina lohkovaiheen päätösottelussa Sveitsiä vastaan. Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sanoi Vaakanaisen tilanteen näyttävän nyt positiiviselta ja lisäsi, että alla on hyviä päiviä. – Todennäköisempää on, että hän on kokoonpanossa, kuin että ei olisi, "Pendo" vahvisti. Vaakanainen itse kiteytti olonsa hyväksi.

– Ihan hyvä fiilis ja valmiina, puolustaja virkkoi.

Syönyt sisältä

Urho Vaakanainen loukkaantui ottelussa Yhdysvaltoja vastaan.

Vaakanainen kuvaili, että häntä on "vähän syönyt sisältä", kun ei ole saanut olla osana pelaavaa miehistöä.

– Pitkät päivät on ollut kyllä, mutta hienoa nähdä, että jätkillä kulkee hyvin. Itse kun pääsen kehiin, koetan vain tuoda omaa siihen.

Miehen poskipäässä oli yhä näkyvissä mustelmaa. Sitä, mitä hänelle tapahtui, hän ei kuitenkaan tarkemmin kertonut.

– Ei varmaan ihan hirveästi saa avata sitä, mutta nyt on ihan hyvä olo ja kaikki hyvin.

MTV Urheilun asiantuntija Sami Kapanen raportoi ottelun aikana Zürichissä Vaakanaisen saaneen kontaktin päähänsä.

– Ekan erän loppuvaiheilla Urho Vaakanainen otti aika raskaan taklauksen vastaan oman alueen oikeassa kulmassa. Näytti, että oli vaivalloista tulla jäältä pois. Sen jälkeen oli pienet keskustelut lääkärin kanssa vaihtoaition päädyssä. Ihan omin jaloin ja ok-kunnossa käveli pukukoppiin, Kapanen setvi paikan päältä.

Mökki täynnä

Leijonien peli on näyttänyt Vaakanaisestakin hyvältä. Suomi on voittanut toistaiseksi kaikki kuusi matsiaan.

– Tosi sitoutunutta. Ihan sama, mikä tilanne tai vastustaja, pelataan samalla tavalla ja jauhetaan sitä omaa sapluunaa.

– Huomenna varmasti hieno ilta ja mökki täynnä, hyvä vastustaja. Innolla odotan.

Vastassa on turnauksen isäntämaa Sveitsi, joka on niin ikään voittanut toistaiseksi kaikki pelinsä. Ottelussa ratkaistaan lohkon kahden kärkisijan kohtalo.

Vaakanainen on seuraillut Sveitsin otteita "jonkin verran".

– Kun on ollut vapaa-aikaa ja Sveitsillä pelejä, telkkarista on tullut vähän katsottua. Tietysti taitava joukkue. Tosi hyvin on pelannut tässä turnauksessa, paljon taitoa ja nopeutta. Varmasti eri peli, mitä nyt on vielä ollut tässä turnauksessa. Pitää olla valmiina ja pelata ihan omaa parasta peliä, että voitetaan.

Tuomas Hämäläinen MTV Uutiset

Kasperi Kunnas, Zürich

MTV Uutiset

Kasperi Kunnas työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana, -ankkurina ja uutispäällikkönä.

