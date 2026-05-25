Aku Räty ja Edmonton Oilers löivät kättä.

Edmonton Oilers tiedottaa solmineensa Aku Rädyn kanssa yksivuotisen sopimuksen. 24-vuotias suomalaishyökkääjä sai seuran kanssa kaksisuuntaisen kontrahdin, jossa NHL-vuositulot ovat 850 000 dollaria.

Räty palaa Pohjois-Amerikkaan yhden vuoden tauon jälkeen. Kulunut kausi meni SM-liigassa kasvattiseura Kärpissä. Räty oli oululaisten sesongin tehokkain pelaaja taottuaan 51 runkosarjaotteluun komeat 57 pistettä.

Räty kiekkoili kaudet 2023–25 pääasiassa AHL:ssä. NHL:ssä hän on toistaiseksi pelannut vain yhden ottelun huhtikuussa 2024. Hän sai tuolloin Arizona Coyotesin päätösottelussa syöttöpisteen juuri Edmonton Oilersia vastaan.

AHL:ssä Räty on pelannut 120 runkosarjaottelua ja tehnyt 69 pistettä. Vyöllä on myös neljä sarjan pudotuspelimatsia ja niistä koossa yksi piste maalin muodossa.

Rädyn vuotta nuorempi pikkuveli Aatu Räty on NHL:ssä Vancouver Canucksin mies. Aatu pelaa parhaillaan Sveitsin MM-turnauksessa Suomen maajoukkueen riveissä.

Myös Aku Räty pääsi pelaamaan tällä kaudella Leijonissa. Hän sai kuitenkin polvivamman Suomen viimeisessä ottelussa ennen MM-turnausta ja jäi ulos kisajoukkueesta.