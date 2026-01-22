Vaasalaisseura Sportin keskiviikkoinen jatkoaikataistelu Helsingissä HIFK:n vieraana sai seuran mediaosaston sekoilemaan. Matkaan tarttunutta pistettä juhlistettiin somessa iloisesti tyyliin "Kotia kohti".

Vaasaan Sportin bussi ei kuitenkaan suunnannut. Torstaina miesten jääkiekkoliigan jumboseura kyläili Mikkelissä, jossa Jukurien vuoden ensimmäinen kotivoitto irtosi maalein 6–2.

Viimeksi lokakuun alkupuolella matkoillaan voittaneelle Sportille vierastappio oli 16:s peräkkäinen.

Jukurien päärooliin nousi vasta 14 ottelua tällä kaudella pelannut laitahyökkääjä Aleks Haatanen, jonka kolmen (2+1) tehopisteen ottelu nosti hänen kauden pörssipisteensä lukemiin 5+3. Haatanen, 25, on ollut kauden aikana kahdesti sivussa toista kuukautta loukkaantumisen takia.

Jukurien puolustaja Luka Tiihonen, 22, teki Sportia vastaan liigauransa avausmaalin upealla harhautuksella.

– Lopputulos oli oikein hyvä. Laitoin rystyllä kattoon, mutta vähän jännitti, kun maali oli tilanteessani siirtynyt ennen kiekon menoa verkkoon, hän kommentoi MTV:n haastattelussa.

Näet Tiihosen videotarkistuksen jälkeen hyväksytyn maalin ylälaidan videolta.

Jukurien mahdollinen hyytyminen pudotuspelien ulkopuolelle ei olisi kiinni ainakaan jumbo-Sportin kohtaamisista. Mikkeliläiset veivät pisteet neljästä kamppailusta tylysti 12–0, yhteismaalein 17–4.