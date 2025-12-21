SM-liigaseura Vaasan Sport tiedotti sunnuntaina, että se aloittaa tyhjennysmyynnin. Tarkoituksena on saada rakennettua ensi kaudeksi joukkue, joka kestää Sportin tiedotteen mukaan "historian brutaaleimman sarjan". Tiedotteen otsikossa sanotaan, että aina ei mene kuin Strömsössä, vaikka lähellä asummekin.

Tiedotteessa todetaan, että seura yritti ostaa menestystä nopeasti sen sijaan, että olisi rakentanut kestävästi. Mikäli sarjajärjestelmän muuttumisesta olisi tullut tieto jo ennen kauden alkua, olisi toimintapa ollut erilainen.

– Sheddenin palkkaaminen oli esimerkki tästä: halusimme nopeita ratkaisuja pitkän kaaren sijaan. Pyydämme anteeksi, tiedotteessa luki.

SM-liigasta putoaa ensi kauden jälkeen useampia seuroja.

– Se tekee jokaisesta ottelusta kohtalon pelin, jokaisesta hankinnasta elämän ja kuoleman kysymyksen. Kilpailu kovenee sekä kaukalossa että sen ulkopuolella. Lopulta jäljelle jäävät ne seurat, jotka on rakennettu kestämään. Ei ne, jotka on rakennettu quick fix -ratkaisujen varaan.

– Olemme tehneet päätöksen: avaamme mahdollisuuden pelaajamyynteihin. Emme tee sitä siksi, että luovuttaisimme tämän kauden, vaan siksi, että voimme rakentaa ensi kaudelle sellaisen joukkueen, joka kestää historian brutaaleimman sarjan. Toimitusjohtaja johtaa pelaajamyyntejä tavalla, joka varmistaa, että saamme paitsi taloudellista liikkumavaraa myös hyvän lähtökohdan ensi kauden joukkueen rakentamiseen.

Sport nostaa myös esille, että seura haluaa toimia aikaisessa vaiheessa, että se ehtii näkemään, kuinka omat nuoret pelaajat pystyvät ottamaan vastuuta tällä kaudella ensi kautta silmällä pitäen.

Sport on juuttunut sarjassa viimeiseksi. Se on kerännyt 31 ottelussa 29 pistettä. Matkaa toiseksi viimeiseen HPK:hon on kahdeksan pistettä. Hämeenlinnalaisilla on kaksi ottelua enemmän pelattuna.