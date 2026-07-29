Pahamaineinen rikollisverkosto palkkasi norjalaisen teinin tekemään palkkamurhan Britanniassa. Johannes Natland otettiin vuoden 2025 maaliskuussa kiinni Pohjois-Englannissa.
Norjalainen Johannes Natland, 19, on todettu syylliseksi murhajuoneen Lontoossa, kertoo BBC.
Suomessakin esillä ollut ruotsalainen rikollisverkosto Foxtrot tilasi häneltä henkirikoksen, jota nuorukainen ei kuitenkaan ehtinyt toteuttaa.
Natland otettiin kiinni hotellihuoneessa Huddersfieldissä, Pohjois-Englannissa maaliskuussa 2025. Tuolloin 18-vuotiaan Natlandin hallusta löytyi kaksi toimintakuntoista asetta ja 19 patruunaa.
Natland myönsi syyllisyytensä aseiden ja ammusten hallussapitoon, mutta kiisti palkkamurha-aikeet. Valamiehistö totesi kuitenkin yksimielisesti hänet syylliseksi. Nuoren miehen on määrä saada tuomionsa lokakuussa.
Ruotsalainen rikollisjärjestö Foxtrot Network pestasi Johannes Natlandin tekemään salamurhan, jota hän ei kuitenkaan ehtinyt toteuttaa ennen pidätystään./All Over Press
Iranin hallinnon tukema rikollisryhmä
Oikeudenkäynnissä syyttäjä kertoi Foxtrot-rikollisryhmän värvänneen Natlandin. Kyseistä ryhmää on kuvailtu Iranin hallinnon tukemaksi, ja sekä Iso-Britannia että Yhdysvallat on asettanut sen pakotelistalle.
Foxtrotin toiminta on ollut esillä myös Suomessa.