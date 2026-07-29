"Kenraali" värväsi norjalaisen teinin murhaamaan – poliisi iski hotellihuoneeseen viime hetkellä

Ruotsalainen rikollisjärjestö Foxtrot Network pestasi Johannes Natlandin tekemään salamurhan, jota hän ei kuitenkaan ehtinyt toteuttaa ennen pidätystään./All Over Press

Lue lisää Foxtrot-verkostosta: Iso muutos ja uusi kärkitoimija Suomeen Ruotsista valuvassa rikollisuudessa

Natland väitti, ettei hän missään vaiheessa aikonut toteuttaa iskua, vaan suunnitteli vain ampuvansa itseään jalkaan. Värvääjilleen hän aikoi kertoa "joutuneensa pulaan".

Matka oli katketa jo rajalle

Norjalainen nuori ei ollut päästä Britanniaan, sillä rajaviranomaiset suhtautuivat epäilevästi pikapassiin sekä siihen, ettei Natlandilla ollut rahaa, hotellivarausta tai paluulippua.

Maahan saapumisen jälkeen rikoksen tilaajat ohjasivat Natlandin Signal-viestisovelluksella Huddersfieldiin. Huddersfieldissä häntä odottivat kätketyt aseet, varastettu auto ja käteistä.

Kovia rikoksia taustalla

"Kenraali" itse tuomittiin tänä keväänä Norjassa osallisuudestaan murhajuoneen. Lisäksi hän sai tuomion useista murhan yrityksistä ja tuhopoltoista, joita nuorukainen oli junaillut Foxtrotin puolesta. Kenraali sai tuomion myös osallisuudestaan kahteen Ruotsissa tehtyyn murhaan.

Vaikea tausta

Hän oli aiemmin keskeyttänyt koulunkäyntinsä ja päätynyt psykiatriseen hoitoon huumeiden aiheuttaman psykoosin vuoksi.

Tämän jälkeen hänet lisättiin viestiryhmään, jossa hän tiedusteli tapon kohdetta.

Ei ole kuitenkaan selvää, saiko hän koskaan vastausta ennen kuin hänet pidätettiin.