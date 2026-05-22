Suomeen tulleilta myanmarilaisilta epäillään perityn useita tuhansia euroja esimerkiksi opiskelupaikan ja oleskeluluvan järjestämisen varjolla. Asiaa tutkitaan muun muassa törkeänä kiskontana ja törkeänä laittoman maahantulon järjestämisenä.



Niin kutsutun koulutusagentin ja hänen yhtiöönsä kytkeytyvien ihmisten epäillään järjestäneen Suomeen satoja myanmarilaisia opiskeluperusteella. Ainakin osalta opiskelijoista epäillään perityn kohtuuttoman suuria summia rahaa.



Rikoksesta epäillyt ovat Suomen kansalaisia sekä ulkomaalaisia.