Poliisi toivoo seksin ostajilta apua seksityöläisten hyväksikäyttäjien nappaamiseksi.

Paritusrikollisuus on Suomessa yhä järjestäytyneempää ja piiloutuu lyhytaikaisvuokra-asuntoihin, rikostarkastaja Nina Räty kertoo MTV Uutisille.

Poliisin mukaan perinteinen kadulla tapahtuva seksin myynti on lähes kadonnut Suomesta. Nykyisin parittajat ilmoittavat seksin myyjistä eri verkkoalustoilla, ja myynti tapahtuu lyhytvuokra-asunnoissa, kuten Airbnb:n kautta hankituissa asunnoissa. Toiminta keskittyy erityisesti suuriin kaupunkeihin.

Parituksen uhrit ovat usein ulkomaalaisia, kielitaidottomia ja täysin riippuvaisia parittajastaan. Heitä tuodaan Suomeen esimerkiksi Romaniasta ja Kiinan kaltaisista Aasian maista. Heille saatetaan luvata suuria tuloja, mutta todellisuudessa rahat päätyvät parittajalle ja uhri menettää mahdollisuuden vaikuttaa omaan elämäänsä. Hän ei pysty välttämättä vaikuttamaan työaikoihinsa, vastaanottamiensa asiakkaiden määrään tai muihin seikkoihin, vaan niistä päättää parittaja.

8:50