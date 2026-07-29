Venäjän etsintäkuuluttaman Telegramin perustajan ja toimitusjohtajan Pavel Durovin väitetään elävän kurinalaista elämää Dubaissa. Hänellä kerrotaan olevan myös yli sata lasta.

Venäjällä syntynyt Pavel Durov asuu useiden lehtitietojen mukaan tällä hetkellä Dubaissa, jossa hän ylläpitää perustamaansa Telegram-sivustoa. Hänellä on myös Ranskan kansalaisuus.

Dubai tarjoaa monille kansainvälisille teknologiatoimijoille yhdistelmän verotuksellista ennustettavuutta, hyvää infrastruktuuria ja geopoliittista välimatkaa suurvaltojen kiistoihin.

Durov jätti Venäjän vuonna 2014 VKontakte-yhteisöpalveluun liittyneen valtakamppailun jälkeen ja on sittemmin rakentanut uraansa “digitaalisen maanpaon” symbolina ja yrittäjänä, joka sanoo vastustavansa viranomaisten ylisuurta valtaa internetissä ja ihmisten viestinnässä, kertoo BBC.

Ei alkoholia, tupakkaa, lihaa tai huumeita

Durovin elämäntyyli on kurinalainen. Hänen on kerrottu välttelevän alkoholia, tupakkaa, kofeiinia, lihaa ja huumeita. Hän myös paastoaa ajoittain ja pitää fyysisestä kunnostaan kiinni.

Mies on kertonut aiemmissa haastatteluissa uskovansa itsekurin olevan myös ajattelun ja johtamisen edellytys.

Durovilla kerrotaan olevan yli 100 lasta 12 eri maassa, kertoo The Guardian. Kuusi lapsista Durov on saanut kolmen entisen kumppaninsa kanssa, ja näille lapsille hän on isä arkielämässä.

Loput yli sata lasta ovat miljardöörin mukaan syntyneet, kun hän on luovuttanut spermaansa auttaakseen muita.

Durov kertoo saaneensa tiedon lasten määrästä klinikalta, jonne hän on spermaansa luovuttanut.

– He ovat kaikki minun lapsiani ja heillä kaikilla tulee olemaan samat oikeudet! En halua, että he repivät toisensa kappaleiksi kuolemani jälkeen, Durov kertoi ranskalaiselle poliittiselle aikakauslehdelle Le Pointille.

Forbesin mukaan Durovin omaisuus on reilut 6,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria eli lähes 5,8 miljardia euroa. Hän tulee jakamaan rahat kaikkien lastensa kanssa myöhemmin.

Maanpaossa elävä venäläinen teknologiamoguli kertoi lehdelle myös, että hänen lapsensa eivät pääse käsiksi perintöönsä 30 vuoteen.

– Haluan heidän elävän kuin tavalliset ihmiset.

Teknomogulin mukaan hänen lapsiensa tulee kyetä rakentamaan elämänsä omin voimin ja oppia luottamaan itseensä, eikä olemaan riippuvaisia rahasta.

Tällainen on Durovin perustama Telegram

Telegram on yksi maailman suosituimmista pikaviestisovelluksista ja uutiskanavista.

Sen kautta muun muassa kerrotaan ajankohtaisista aiheista, sovelluksen käyttöön liittyvistä rajoituksista, turvallisuudesta ja myös palvelun perustajiin kohdistuvista viranomaistoimista.

Durovin mielestä valtioiden pitäisi puuttua internetiin mahdollisimman vähän, ja yksilöllä pitäisi olla vahva oikeus yksityisyyteen ja vapaaseen viestintään.

Käytetään myös rikolliskanavana

Palvelun erityispiirteet, kuten viestien ja käyttäjien anonyymiys ovat tehneet siitä suositun myös järjestäytyneen rikollisuuden ja ääriryhmien keskuudessa.

Tämä on tehnyt Telegramista esimerkiksi äärioikeiston ja jihadistien suosiman viestintäkanavan.

Myös tuntemattomien myyjien kanssa on riski joutua ryöstetyksi.

Telegram-päihdekauppaan liittyvissä ryhmissä kaupataan poliisin mukaan muun muassa alkoholia, nikotiinituotteita, sähkötupakkaa, kannabista sekä muita huumeita ja lääkeaineita.

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