Myanmarissa yli 30 ihmistä kuoli eilen keskiviikkona sotilasjuntan joukkojen sairaalaan tekemässä ilmaiskussa.
Tuhoisan iskun kohteena ollut sairaala sijaitsee Rakhinen osavaltiossa maan länsiosassa lähellä Bangladeshin rajaa. Rakhinen osavaltio on jo kauan ollut lähes täysin Arakan armeija -nimeä kantavien separatistijoukkojen hallinnassa. Se on yksi Myanmarin vaikutusvaltaisimmista oppositioryhmistä.
– Kuolleiden lisäksi kymmeniä on haavoittunut, kertoi avustustyöntekijä Wai Hun Aung.
Myanmarin vallan vuonna 2021 kaapannut sotilasjuntta on määrännyt maahan vaalit joulukuun lopulle. Kansainväliset tarkkailijat ovat tuominneet vaalit näytösluonteisiksi.
Myanmarin tilanne on jo pitkään ollut vaikea sisällissodan takia.
Myanmarin konfliktia seuranneet tarkkailijat ovat ennustaneet levottomuuksien ja väkivaltaisuuksien lisääntyvän vaalien alla.