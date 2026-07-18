Nainen huijasi jopa 14 miestä avioliittoon Las Vegasissa.

Las Vegasissa asuva Jiaying Cheng huijasi aviomiehiltään rahaa uhkapeleihin Las Vegasisa, kertoo muun muassa South China Morning Post.

Viranomaisten mukaan 33-vuotias Cheng oli jättänyt 14 avioliittohakemusta vuosina 2019–2024. Naimisiin hän päätyi seitsemän miehen kanssa. Avioliitoilla hän rahoitti uhkapelaamista.

33-vuotias Cheng myöntää syyllistyneensä avioliittohuijaukseen ja satojen tuhansien dollarien petokseen.

Syyttäjän mukaan tunnustus mahdollistaa korvaukset huijauksen uhreille.

Viranomaisten mukaan Cheng jätti useita avioliittohakemuksia eri nimillä ja tekaistuilla henkilöllisyyksillä. Hän tapasi uhrinsa sosiaalisen median kautta ja pian tapaamisen jälkeen hän ehdotti avioliittoa. Useat Chengin uhrit antoivat hänelle rahaa tämän vedotessa sairaaseen perheenjäseneen Kiinassa.

– Kun Cheng sai rahat, hän katkaisi yhteydenpidon aviomiehiinsä, poliisi kertoo lausunnossaan.

Viranomaiset ovat kertoneet, että osa uhreista haki avioliiton mitätöintiä, mutta osa kertoi yhä olevansa naimisissa Chengin kanssa.

Cheng kertoi poliisille menneensä naimisiin juuri Las Vegasissa, sillä kaupungissa on poikkeuksellisen helppoa solmia avioliitto ja saada avioliittotodistus. Tämä mahdollisti useiden avioliittojen solmimisen nopeasti.