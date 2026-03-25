Asiantuntijavieraat pitävät Suomeen eksyvien droonien riskiä pienenä, mutta öljyvahingon riski Suomenlahdella on entisen puolustusministerin mukaan kohonnut.
Ukrainan iskut Suomenlahdella ovat kiihtyneet. Mihin Suomessa ja lähialueilla on syytä varautua?
Entinen puolustusministeri, keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sekä puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto (kok.) arvioivat tilanteeseen liittyviä kysymyksiä Asian ytimessä -ohjelmassa.
Ukraina on iskenyt viime päivinä drooneilla jopa vain muutaman kymmenen kilometrin päähän Suomen rajasta.
Antti Kaikkonen pitää droonien eksymistä Suomeen epätodennäköisenä mutta ei mahdottomana.
– Pidän selvänä, että (jos drooni eksyy Suomeen) se pyritään alas ottamaan.
Kaikkonen ei kuitenkaan pidä Puolustusvoimien valmiuden nostamista tarpeellisena.
– Valmiuden nostaminen vaatisi paljon vaarallisemman turvallisuustilanteen, ex-puolustusministeri kertoo.