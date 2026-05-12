Lämmitä kasari valmiiksi. Pilko punasipuli ja valkosipuli. Lisää sipuli ja oliiviöljy kuumaan kasariin.
Leikkaa paprikat suikaleiksi ja lisää sipulien kanssa paistumaan. Paista hetki ja lisää säilyketomaatti. Lisää tuoreet tomaatit ja hauduta.
Annostele shakshuka kahteen pieneen annos uunivuokaan ja riko kumpaankin 1 kananmuna.
Laita 170 asteiseen uuniin kunnes kananmunat ovat kypsiä. Lisää päälle suolaa ja tuoreita yrttejä.
Prosecco-Sabayon
Vaahdota voi ja sokeri. Lisää kananmunat ja vatkaa. Lisää jauhot ja ruokasooda. Voitele ja korppujauhota vuoka. Laita kakkumassaa niin että vuoka peittyy melkein kokonaan. Paista 180 asteisessa uunissa niin kauan, että tikulla kokeiltaessa tikkuun ei jää kakkutaikinaa. Ota kakku uunista ja pistele siihen reikiä.
Sekoita tomusokerista ja sitruunoiden mehusta drizzle-kastike. Valuta drizzle kakun päälle.
Sekoita aineksia vesihauteessa 82 asteeseen. Jäähdytä massa jäähauteessa.