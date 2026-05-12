Suomalaiskeilaaja Santtu Tahvanainen tienasi kahdessa päivässä 14 000 dollaria.
Santtu Tahvanainen keilaa kelpo vireessä Yhdysvaltain PBA-ammattilaiskiertueella.
Maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa hän sijoittui Chameleon Championshipissä neljänneksi ja kuittasi 9 000 dollarin palkintorahat.
Vuorokausi myöhemmin mies oli kahdeksas Scorpion Championshipissä. Siitä napsahti 5 000 dollaria.
Kahdessa päivässä suomalaiselle herui siis palkintorahoja 14 000 dollaria, mikä on noin 12 000 euroa.
Suomen Keilailuliitto raportoi Tahvanaisen kauden kokonaispalkintorahojen nousseen 58 700 dollariin. 13 kilpailussa pelannut suomalainen on noussut PBA-kiertueen kokonaispisteissä 16:nneksi.
Tomas Käyhkö on pisteissä 25:ntenä. Hänelle on kertynyt palkintorahaa 28 475 dollaria.