Euroviisujen ensimmäinen semifinaali kisataan tänään Wienissä.
Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kilpailevat tänään Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa kappaleellaan Liekinheitin.
Duo lähettää terveisensä viisufaneille Uuden Musiikin Kilpailun Instagramissa semifinaalipäivänä.
Hyväntuulinen kaksikko kertoo tunnelmien olevan hyvät ja jännittyneet.
– Kroppa täynnä tulta ja sitä tulee sitten joka paikasta, Lampenius innostuu.
– Ei päästetä sitä ennen kuin päästään lavalle, Parkkonen naureskelee.
– Sitten kun päästään lavalle niin minäkin juoksen niin, että tulee tulta Perzeestä, Lampenius täräyttää nauraen
Silminnähden rento kaksikko nähdään illan semifinaalilähetyksessä, jossa selviää pääseekö Suomi lauantain euroviisufinaaliin.