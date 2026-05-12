Pilko chili pieneksi ja soseuta se worchesterin, etikan ja veden kanssa. Lisää siirappia maun tasapainoksi.

Riko kananmunat kulhoon ja riko rakenne. Lisää suolaa ja soijakastiketta. Sekoita vielä hyvin ja friteeraa munamassaa. Laita valmis munakas ritilälle kuivumaan.

Huuhtele riisi huolellisesti, kunnes huuhteluvesi on kirkasta. Keitä miedolla lämmöllä hauduttaen, kunnes on kuohkean kypsä.

Leikkaa inkivääri ohueksi. Sokeroi siivut ruokosokerilla ja anna sokerin vaikuttaa 15 minuuttia. Friteeraa inkiväärit 175-asteisessa öljyssä. Kun inkiväärit ovat rapeita, pilko muruksi.

Leikkaa siitaketta pieneksi ja paista pannulla rapeaksi. Käytä koristeena inkiväärin ja korianterin kanssa.