- Pilko chili pieneksi ja soseuta se worchesterin, etikan ja veden kanssa. Lisää siirappia maun tasapainoksi.
- Riko kananmunat kulhoon ja riko rakenne. Lisää suolaa ja soijakastiketta. Sekoita vielä hyvin ja friteeraa munamassaa. Laita valmis munakas ritilälle kuivumaan.
- Huuhtele riisi huolellisesti, kunnes huuhteluvesi on kirkasta. Keitä miedolla lämmöllä hauduttaen, kunnes on kuohkean kypsä.
- Leikkaa inkivääri ohueksi. Sokeroi siivut ruokosokerilla ja anna sokerin vaikuttaa 15 minuuttia. Friteeraa inkiväärit 175-asteisessa öljyssä. Kun inkiväärit ovat rapeita, pilko muruksi.
- Leikkaa siitaketta pieneksi ja paista pannulla rapeaksi. Käytä koristeena inkiväärin ja korianterin kanssa.
- Kokoa annos.
Sabayon & Makea riisi
- Lisää keltuaiset ja viini kattilaan. Kuumenna kokoajan sekoittaen 82 asteeseen. Mausta pistaasilla. Siirrä sabayon sivuun jäähtymään.
- Keitä riisi kookosmaidossa koko ajan sekoittaen kuohkeaksi. Mausta suolalla ja siirapilla. Tarkista maku.
- Friteeraa mintunlehtiä 170-asteisessa öljyssä. Kuivaa talouspaperilla ja suolaa kevyesti.
- Kokoa jälkiruoka.