MasterChef Suomi: Suolainen pannari avokadokreemillä, keitetyllä kananmunalla ja mädillä, Roosan resepti | Resepti | Makuja | MTV Uutiset

MasterChef Suomi: Suolainen pannari avokadokreemillä, keitetyllä kananmunalla ja mädillä, Roosan resepti Julkaistu 43 minuuttia sitten MTV LIFESTYLE MasterChef Suomi -sarjan 8. kauden 11. jakson resepti. Suolainen pannukakku 2 dl vehnäjauhoja

2 tl leivinjauhetta

suolaa

2 kpl kananmunaa

2 kpl kananmunaa (keitetty)

1 rkl oliiviöljyä

5 dl maitoa Avokadokreemi 2 kpl avokadoa

1 dl creme fraichea

2 rkl sitruunamehua

2 tl mätiä

suolaa

mustapippuria

basilikaa Marenki 2 dl sokeria

1 dl vettä

3 kpl valkuaista Mansikkacurd ja lisukkeet 200 g pakastemansikoita

1 dl sokeria

3 kpl keltuaista

1 rkl pistaasipähkinöitä

3 kpl mansikkaa Valmistusohje Sekoita ainekset kulhossa ja anna taikinan tekeytyä hetken. Paista pannulla voissa. Kuori avokadot ja lisää ainekset korkeaan kulhoon. Soseuta sauvasekoittimella sileäksi massaksi. Keitä kananmunat noin 8 minuuttia ja siirrä jääveteen. Kuori ja halkaise. Kasaa kaikki ainekset letun päälle ja koristele mädillä, basilikalla, sormisuolalla ja pippurilla. Tarjoile. Mansikkacurd ja lisukkeet

Laita yleiskoneeseen valkuaiset ja vatkaa täydellä teholla tiukaksi vaahdoksi.

Laita pieneen kattilaan sokeri ja vesi. Keitä siirappia 121 asteeseen. Ota kattila pois liedeltä ja anna kuplien laskeutua. Lisää siirappi ohuena nauhana valkuaisvaahdon joukkoon ja anna vatkautua kunnes seos on jäähtynyt. Lisää massa pursotinpussiin. Tohota väriä pursotuksen jälkeen.

Sulata pakastemansikat ja soseuta sauvasekoittimella hienoksi. Siivilöi seos nuolijan avulla ja siirrä kattilaan. Lisää kattilaan sokeri ja anna lämmetä. Lisää keltuaiset massan joukkoon ja sekoita koko ajan. Kun seos on 82 asteista ota kattila pois liedeltä ja anna hetken jäähtyä.